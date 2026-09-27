Kombëtarja, trajneri Maran: I lumtur për paraqitjen e ekipit
Debutim me fitore për Rolando Maran si trajner me Kombëtaren kuqezi në ndeshje zyrtare, 2-0 përballë Bjellorusisë në ndeshjen e parë të Ligës së Kombeve.
“E prisja, jemi të lumtur. I lumtur për paraqiten e ekipit. Lojtarët prezantuan atë që kemi zhvilluar në stërvitje. Jam i lumtur që tifozët tonë e panë skuadrën të luante mirë”.
“I surprizuar nga Bjellorusia?. Jo, nuk jam. E dinim që ishte e vështirë. Ka pasur gjashtë ndeshje me rezultat pozitiv. Patëm vështirësi në fillim, por arritëm me kalimin e kohës që të gjenim vetveten”.
“Nëse mund të evidentoj një lojtar? Kur luan kështu mirë, vështirë të gjesh lojtarin më të mirë. Mendoj se duhet të vlerësohet shpirti i skuadrës dhe sakrificës. Të gjithë lojtarët e kanë bërë shumë mirë”.
“Muçi, një pikë reference? Është një lojtar me kualitet të madh. Nuk mendoj se duhet të kemi vetëm një lojtar si pikë reference”.
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