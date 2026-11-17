Komisioni Europian: rritja e Greqisë ngadalësohet në 1,5% më 2027–2028, inflacioni 4,1% më 2026
Parashikimet vjeshtore të Komisionit Europian e vendosin rritjen e Greqisë mbi mesataren e eurozonës, por me ngadalësim nga përfundimi gradual i Fondit të Rimëkëmbjes dhe me inflacionin e shtyrë nga çmimet e energjisë.
Sipas parashikimeve vjeshtore të Komisionit Europian, që raporton Business Daily, ekonomia greke pritet të rritet me 1,8% më 2026, ndërsa rritja ngadalësohet në 1,5% më 2027 dhe në 1,5% më 2028. Edhe pse Greqia mbetet mbi mesataren e eurozonës, e cila parashikohet në 1,2% më 2026 dhe më 2027 dhe në 1,3% më 2028, shifrat tregojnë një fazë më të matur të zgjerimit ekonomik.
Në gjysmën e parë të vitit 2026, rritja ekonomike ishte 1,9%, e mbështetur nga kërkesa e brendshme dhe nga investimet. Megjithatë, sipas Komisionit, ngadalësimi i viteve në vijim lidhet me barrën e çmimeve të energjisë mbi familjet dhe me përfundimin gradual të Fondit të Rimëkëmbjes dhe Rezistencës (RRF), i cili pritet të kufizojë investimet.
Inflacioni në Greqi parashikohet të arrijë në 4,1% më 2026, nga 1,9% më 2025, përpara se të zbresë në 3,2% më 2027 dhe në 2,4% më 2028. Shtytësi kryesor i rritjes së çmimeve mbeten çmimet e energjisë, të cilat vazhdojnë të rëndojnë mbi buxhetet e familjeve.
Në tregun e punës, papunësia pritet të ulet gradualisht, nga 8,4% më 2026 në 8,0% më 2027 dhe në 7,7% më 2028. Ndërkohë, borxhi publik parashikohet të bjerë nga 135,7% e PBB-së më 2026, në 130,7% më 2027 dhe në 126,6% më 2028.
Teprica e përgjithshme e qeverisë pritet të tkurret në 0,9% të PBB-së më 2026, në 0,7% më 2027 dhe në 0,2% më 2028, ndërsa teprica parësore në 4,1%, 3,7% dhe 3,4% të PBB-së. Sipas Komisionit, kjo lidhet me masat zgjeruese të qeverisë, përfshirë lehtësimet tatimore, rritjen e pagave në sektorin publik, bonusin prej 500 eurosh për nëpunësit, uljen e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe subvencionin prej 95 milionë eurosh për industrinë për të përballuar koston e energjisë.
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