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Serbia

Komisioni Evropian: Klasteri 3 për Serbinë mbetet teknikisht gati për hapje

Sipas draftit të Paketës së Zgjerimit 2026, vlerësimi se Serbia i ka përmbushur kushtet për hapjen e Klasterit 3 mbetet në fuqi, ndërsa përparimi i përgjithshëm në negociata varet nga sundimi i ligjit dhe normalizimi i marrëdhënieve Beograd–Prishtinë

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më 4 nëntor Paketën e

Komisionerja evropiane për Zgjerimin, Marta Kos, prezanton sot Paketën e Zgjerimit për vitin 2026 të Komisionit Evropian, pjesë e së cilës është edhe raporti për Serbinë.

Sipas draftit të Paketës së Zgjerimit 2026, në të cilin agjencia Tanjug pati qasje dhe që e përcjell gazeta Blic, vlerësimi i Komisionit Evropian nga vitet e mëparshme — se Serbia i ka përmbushur standardet për hapjen e Klasterit 3 dhe se ky klaster është teknikisht gati për hapje — mbetet në fuqi.

Klasteri 3 mbulon konkurrueshmërinë dhe rritjen gjithëpërfshirëse.

Siç njofton gazeta Politika për raportin, përparimi i përgjithshëm i Serbisë në negociatat e anëtarësimit varet nga sundimi i ligjit dhe nga normalizimi i marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës.

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