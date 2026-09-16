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Amerika

Kongresistja Beatty: Trump bëri ‘tërbim’ në mbledhjen e bordit të Qendrës Kennedy — ‘Ai nuk fitoi projektin e kotësisë së tij’

· 3 min lexim
Kongresistja Joyce Beatty. Foto: Kongresi Amerikan / Wikimedia Commons

Kongresistja demokrate Joyce Beatty nga Ohio, anëtare e bordit të Qendrës Kennedy dhe paditësja kryesore në gjyqin që bllokoi planin e Donald Trump për të vendosur emrin e tij në ndërtesën e qendrës, tha se presidenti bëri “tërbim” gjatë mbledhjes së bordit më 15 shtator, pasi avokatët njoftuan anëtarët se “Beatty kishte fituar” gjyqin.

Në një paraqitje në emisionin e MS NOW, Beatty tha: “Ishte gjëja më joprofesionale që kam parë ndonjëherë apo kam qenë pjesë. Ai filloi ofendimet, duke më quajtur obstruksioniste, budallaqe. Ai tha: ‘Mendoj se je e paaftë.’ Unë i thashë: ‘E di që je i paaftë.’”

Pak para mbledhjes, gjyqtari federal i distriktit Christopher Cooper vendosi se plani për të shtuar një mbishkrim poshtë tabelës së ndërtesës që do të nderonte kontributet financiare të Trump-it shkel ligjin federal dhe vendimin e tij të mëparshëm të majit, i cili urdhëronte Qendrën Kennedy të hiqte emrin e Trump nga titulli dhe nga tabela e qendrës.

Trump e kryeson bordin, pasi emëroi veten kryetar. Bordi, i përbërë kryesisht nga besnikë të tij të zgjedhur personalisht, votoi në të njëjtën mbledhje mbylljen e menjëhershme të pjesës më të madhe të qendrës për rinovime, të shtyra nga Trump.

Sipas Beatty, presidenti e kërcënoi se do ta mbante personalisht përgjegjëse “nëse diçka binte nga tavani (i Qendrës Kennedy) dhe vriste dikë”. Ajo iu përgjigj: “Ti tashmë po vret njerëz. Ne jemi në luftë. Ka edhe njerëz që po vuajnë nga uria.”

Në një postim pas mbledhjes, Trump paralajmëroi se nuk do të vazhdojë me rinovimin — të cilin thoshte se do ta paguante me paratë e tij — nëse vendimi i gjyqtarit që bllokon emrin e tij nuk përmbyset. Ndërkohë, Departamenti i Drejtësisë e ka apeluar vendimin. Shtëpia e Bardhë nuk e mohoi versionin e Beatty për mbledhjen; zëdhënësja Liz Huston tha se demokratët e kishin lënë qendrën të kalbëzohej për dekada, ndërsa Trump po “vendoste burimet dhe udhëheqjen e nevojshme për ta rikthyer qendrën”.

Beatty tha gjithashtu se Trump lavdëroi karrierën e tij si zhvillues dhe i tha se ajo “nuk kishte bërë asgjë” — dhe ajo i kujtoi “se ai kishte më shumë falimentime se kushdo tjetër në dhomë”. “Ai nuk fitoi. Ai nuk e mori projektin e kotësisë së tij. Nuk e mori emrin e tij për herë të dytë, kështu që tani po sulmon njerëzit,” përfundoi ajo.

Burimi: USA Today

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