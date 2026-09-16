Trump zgjeron fushatën për kontroll federal mbi zgjedhjet pas humbjes në Gjykatën e Lartë
Pas vendimit të Gjykatës së Lartë më 14 shtator që bllokoi urdhrin e tij për kufizimin e votës me postë, presidenti Donald Trump dhe administrata e tij po përqendrohen në fronte të tjera të fushatës së gjerë për të fituar kontroll federal mbi zgjedhjet e mesmandatit të nëntorit.
Gjykata e Lartë la në fuqi urdhrin e gjykatës së shkallës më të ulët që ndaloi rregullin e Shërbimit Postar për fletëvotimet me postë, duke thënë se qeveria nuk ka gjasa ta fitojë sfidën ligjore. Dy gjyqtarët konservatorë që votuan kundër, Samuel Alito dhe Clarence Thomas, vunë në dukje se Shërbimi Postar “ka autoritet të gjerë për të rregulluar postën” — një formulim që, sipas ekspertëve të të drejtave të votës, mund ta nxisë administratën ta rikthejë çështjen, ndoshta pas zgjedhjeve.
Shtëpia e Bardhë dhe Departamenti i Drejtësisë nuk iu përgjigjën kërkesës së USA Today për koment mbi hapat e ardhshëm. Në një konferencë shtypi më 15 shtator, prokurori i përgjithshëm Todd Blanche tha se vendimi i Gjykatës së Lartë nuk ndikon hetimet e vazhdueshme të Departamentit të Drejtësisë për votimin e paligjshëm. “Sigurisht që do ta zbatojmë vendimin e Gjykatës së Lartë, siç bëjmë gjithmonë,” tha Blanche. “Kjo nuk do të thotë se nuk do të bëjmë gjithçka në këtë administratë për të siguruar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Nuk do ta ndalim punën që po bëjmë.”
Në muajt e fundit administrata ka shtyrë në disa fronte njëherësh: kërkimin e të dhënave private të votuesve nga shtetet — për të cilat Departamenti i Drejtësisë ka humbur çdo çështje gjyqësore —, përpjekjen e Departamentit të Sigurisë Kombëtare për të bashkuar të dhënat federale në bazën SAVE për të gjetur votues jo-qytetarë, vënien në dyshim të besueshmërisë së makinave të votimit, shkurtimin e fondeve federale për sigurinë zgjedhore dhe emërimin e besnikëve në poste kyçe.
Gjyqtarët federalë në të paktën 11 shtete kanë ndaluar 23 paditë e administratës për të detyruar shtetet t’i dorëzojnë listat e votuesve, sipas Qendrës Brennan për Drejtësi në Universitetin e Nju Jorkut. “Gjykatat po i rrëzojnë të gjitha këto përpjekje të paligjshme. Ka qenë një seri humbjesh mahnitëse për Donald Trump-in kur përpiqet të dalë jashtë vijave për ta thyer këtë sistem,” tha Norm Eisen, i cili po ndihmon në udhëheqjen e disa prej betejave gjyqësore.
Aktivistët e të drejtave të votës janë të kënaqur me vendimin e Gjykatës së Lartë, por shqetësohen se dëmi nga javët e konfuzionit tashmë është bërë dhe se fushata do të vazhdojë deri në ditën e votimit. “Çdo manovër e paligjshme ka dështuar, por ky dëshpërim do të thotë se ai mund të provojë diçka ekstreme,” tha Lauren Groh-Wargo, drejtoreshë ekzekutive e Fair Fight Action.
Burimi: USA Today
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