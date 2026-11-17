Konstituohet Kuvendi i ri i Serbisë: konfirmohen të 250 mandatet, deputetët bëjnë betimin
Seanca konstituive e legjislaturës së 15-të u mbajt në Beograd: Lista Studentore me 140 mandate merr shumicën, SNS-ja e Vuçiçit kalon në opozitë pas 14 vjetësh dhe nis afati 90-ditor për qeverinë e re.
Kuvendi i ri i Serbisë u konstituua të martën në Beograd, pasi u konfirmuan të gjitha 250 mandatet e deputetëve dhe ata bënë betimin, siç njofton SNM. Seanca konstituive e legjislaturës së 15-të nisi në orën 10:00 me himnin “Bože pravde”; e thirri kryetarja e legjislaturës së kaluar, Ana Brnabiç, ndërsa deri në zgjedhjen e kryetarit të ri seancën e drejton deputeti më i vjetër, Stojan Radenović.
Sipas raportimit të Niš TV-së, komisioni verifikues, i kryesuar nga Vjerica Radeta nga lista e Vuçiçit dhe me anëtarë Dražen Draškovićin dhe Petar Miton nga Lista Studentore, konstatoi se certifikatat e zgjedhjes së të 250 deputetëve përputhen me raportin e Komisionit Republikan të Zgjedhjeve. Pas konfirmimit të mandateve, deputetët bënë betimin dhe Radenović konstatoi në orën 11:20 se legjislatura e re është e konstituuar.
Përbërja e Kuvendit të ri pasqyron rezultatin e zgjedhjeve: “Lista Studentore – Studentët fitojnë” siguroi 140 mandate, duke marrë shumicën, ndërsa lista “Aleksandar Vuçiç – Serbia e Bashkuar” mori 103 mandate. Aleanca e Hungarezëve të Vojvodinës dhe Koalicioni Shqiptar morën nga dy mandate, ndërsa nga një mandat morën listat “Ljudski” e Rasim Ljajiqit, Partia e Drejtësisë dhe Pajtimit dhe SDA e Sanxhakut — gjithsej 250.
Pas betimit u shpall pauzë deri në orën 14:00 për formimin e grupeve parlamentare dhe propozimin e kandidatit për kryetar të Kuvendit. Me konstituimin e legjislaturës së re nis edhe afati kushtetues 90-ditor për zgjedhjen e Qeverisë së re, që përfundon më 15 shkurt 2027, ndërsa SNS-ja e presidentit Aleksandar Vuçiç kalon në opozitë për herë të parë pas 14 vjetësh në pushtet.
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