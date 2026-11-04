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Kosova

Kos: BE-ja po dialogon me Qeverinë për ndryshimet në Ligjin për Specialen

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Komisioni Evropian ka miratuar të mërkurën Paketën e Zgjerimit Komisioni Evropian ka miratuar të mërkurën Paketën e Zgjerimit dhe raportet e progresit për vendet që synojnë anëtarësimin në Bashkimin Evropian, ku vëmendje e veçantë i është kushtuar edhe Kosovës dhe Serbisë.

Gjatë prezantimit të raportit për Kosovën në Parlamentin Evropian, komisionerja e BE-së për Zgjerim, Marta Kos, ka deklaruar se bllokadat institucionale dhe kriza politike kanë ndikuar në zbatimin e reformave evropiane gjatë periudhës raportuese.

Megjithatë, ajo ka vlerësuar se së fundmi Kosova ka intensifikuar zbatimin e agjendës së reformave, duke shprehur shpresën se stabiliteti i ripërtërirë institucional do t’i mundësojë vendit të shënojë përparim.

“Bllokada institucionale ka ndikuar në zbatimin e reformave që lidhen me Bashkimin Evropian gjatë periudhës raportuese. Megjithatë, së fundmi Kosova ka intensifikuar zbatimin e agjendës së reformave. BE-ja e ka mirëpritur zgjedhjen e presidentes së re dhe shpresojmë që stabiliteti i ripërtërirë institucional do t’i mundësojë Kosovës të përparojë”, ka deklaruar Kos.

Duke folur për amendamentet e propozuara për Ligjin për Dhomat e Specializuara të Kosovës, të njohura si Gjykata Speciale, Kos ka paralajmëruar se ndryshimet e tilla ligjore mund të paraqesin pengesë në procesin e integrimit evropian. Ajo ka bërë të ditur se kjo çështje është në diskutim me Qeverinë e Kosovës, duke theksuar pritjet që vendi t’i përmbushë obligimet e tij.

Një tjetër çështje e ngritur gjatë konferencës për media ishte perspektiva e Kosovës për marrjen e statusit të vendit kandidat për anëtarësim në BE.

Kos ka theksuar se hapi i ardhshëm është arritja e pajtimit të të gjitha 27 shteteve anëtare për t’i kërkuar Komisionit Evropian përgatitjen e një opinioni për aplikimin e Kosovës për anëtarësim.

Ajo ka thënë se Komisioni është i gatshëm ta ndërmarrë këtë hap, por ka nënvizuar se Kosovës i nevojiten institucione të qëndrueshme dhe përparim në reforma për të bindur shtetet anëtare.

Ndërkohë, në raportet e progresit për Kosovën dhe Serbinë kërkohet përmbushja e obligimeve që dalin nga dialogu për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve.

Për vazhdimin e dialogut dhe mundësinë e mbajtjes së një takimi të nivelit të lartë mes liderëve të Kosovës dhe Serbisë ka folur edhe shefja e Politikës së Jashtme të BE-së, Kaja Kallas.

Ajo ka bërë të ditur se ka zhvilluar takime me të dyja palët dhe se liderët e tyre kanë shprehur gatishmërinë për t’u ulur në një takim të përbashkët me të.

Kallas ka theksuar se janë zhvilluar edhe përgatitjet për këtë takim, ndërsa procesin po e mbështet edhe përfaqësuesi i posaçëm i BE-së për dialogun Beograd-Prishtinë.

Megjithatë, për mbajtjen e takimit të radhës në nivel të lartë, sipas zhvillimeve të fundit, pritet fillimisht formimi i Qeverisë së re në Beograd.

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