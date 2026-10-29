Kosovë, mbi 1,200 ndërmarrje të reja në një muaj, kryeson tregtia me shumicë dhe pakicë
Regjistrimet e bizneseve në Kosovë u rritën për 24,5 për qind krahasuar me gushtin dhe për 19,4 për qind në raport me shtatorin e vitit 2025. Pjesa dërrmuese e ndërmarrjeve të reja ishin mikro biznese, ndërsa tregtia dhe prodhimi prinë për nga numri i regjistrimeve.
Gjatë muajit shtator të vitit 2026, në Kosovë janë regjistruar gjithsej 1,259 ndërmarrje të reja, duke shënuar rritje prej 24,5 për qind krahasuar me muajin gusht të këtij viti, ndërsa në raport me shtatorin e vitit 2025, numri i ndërmarrjeve të regjistruara është rritur për 19,4 për qind.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK), regjistrimet e reja gjatë këtij muaji janë përqendruar kryesisht në rajonin e Prishtinës dhe në kategorinë e mikro ndërmarrjeve.
Për nga aktiviteti ekonomik, numrin më të madh të regjistrimeve e kanë shënuar tregtia me shumicë dhe pakicë, riparimi i mjeteve motorike dhe motoçikletave, prodhimi dhe aktivitetet e shërbimeve të tjera.
Sipas shpërndarjes gjeografike, Rajoni i Prishtinës prin me 635 ndërmarrje të regjistruara, që përbëjnë 50,4 për qind të numrit të përgjithshëm të ndërmarrjeve të reja gjatë shtatorit. Kjo do të thotë se më shumë se gjysma e regjistrimeve të reja janë realizuar në këtë rajon.
Pas Prishtinës, numri më i madh i ndërmarrjeve të regjistruara është evidentuar në Rajonin e Prizrenit, me 126 ndërmarrje ose 10 për qind të totalit. Në Rajonin e Ferizajt janë regjistruar 120 ndërmarrje, që përbëjnë 9,5 për qind të numrit të përgjithshëm, ndërsa në Rajonin e Mitrovicës janë regjistruar 102 ndërmarrje ose 8,1 për qind.
Në Rajonin e Pejës janë regjistruar 94 ndërmarrje, që përbëjnë 7,5 për qind të totalit. Ndërkaq, Rajoni i Gjakovës dhe ai i Gjilanit kanë regjistruar nga 91 ndërmarrje secili, duke përfaqësuar nga 7,2 për qind të regjistrimeve të përgjithshme.
Të dhënat e paraqitura për krahasimin e shtatorit 2026 me shtatorin 2025 tregojnë se Prishtina vazhdon të jetë rajoni me numrin më të madh të regjistrimeve të reja. Në grafikën e ASK-së, Prishtina pasohet nga rajonet e Mitrovicës, Pejës, Prizrenit, Ferizajt, Gjilanit dhe Gjakovës, me dallime në numrin e ndërmarrjeve të regjistruara ndërmjet dy periudhave.
Sa i përket sektorëve të aktivitetit ekonomik, tregtia me shumicë dhe pakicë, përfshirë riparimin e mjeteve motorike dhe motoçikletave, ka shënuar numrin më të madh të regjistrimeve. Në këtë sektor janë regjistruar 317 ndërmarrje, që përbëjnë 25,2 për qind të numrit të përgjithshëm të ndërmarrjeve të regjistruara në shtator.
Sektori i prodhimit renditet i dyti për nga numri i regjistrimeve, me 138 ndërmarrje ose 11 për qind të totalit. Ndërkaq, në aktivitetet e shërbimeve të tjera janë regjistruar 129 ndërmarrje, që përbëjnë 10,2 për qind të të gjitha regjistrimeve gjatë muajit shtator.
Sipas grafikut të ASK-së për aktivitetet ekonomike, regjistrimet janë shpërndarë edhe në sektorë të tjerë, përfshirë ndërtimtarinë, transportin dhe magazinimin, akomodimin dhe shërbimet ushqimore, informacionin dhe komunikimin, aktivitetet profesionale e teknike dhe veprimtari të tjera ekonomike. Grafiku paraqet krahasimin e përqindjeve të regjistrimeve sipas sektorëve për shtatorin e vitit 2026 dhe shtatorin e vitit 2025.
Në klasifikimin sipas numrit të të punësuarve, nga gjithsej 1,259 ndërmarrje të regjistruara në shtator 2026, plot 1,250 i përkasin kategorisë së mikro ndërmarrjeve, të cilat kanë nga zero deri në nëntë të punësuar. Kjo kategori përbën rreth 99,3 për qind të të gjitha ndërmarrjeve të regjistruara gjatë muajit.
Ndërkaq, në kategorinë e ndërmarrjeve të vogla, që përfshin bizneset me 10 deri në 49 të punësuar, janë regjistruar nëntë ndërmarrje, ose rreth 0,7 për qind e totalit.
Gjatë shtatorit nuk është regjistruar asnjë ndërmarrje në kategorinë e ndërmarrjeve të mesme, me 50 deri në 249 të punësuar, apo në kategorinë e ndërmarrjeve të mëdha, të cilat kanë 250 ose më shumë të punësuar.
Sipas formës ligjore dhe organizimit, të dhënat e paraqitura në grafikën e ASK-së tregojnë se pjesën më të madhe të ndërmarrjeve të reja e përbëjnë shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, me 68,31 për qind të totalit. Bizneset individuale përbëjnë 31,45 për qind, ndërsa kompanitë e huaja përfaqësojnë 0,24 për qind të ndërmarrjeve të regjistruara.
Në kategoritë e tjera të paraqitura në grafik, përfshirë ortakëritë e përgjithshme, ortakëritë e kufizuara, shoqëritë aksionare, ndërmarrjet shoqërore, ndërmarrjet publike, kooperativat bujqësore dhe zyrat e përfaqësisë në Kosovë, nuk paraqitet përqindje e regjistrimeve të reja gjatë periudhës së raportuar.
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