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Europa

Kriza në Gjykatën Kushtetuese të Polonisë, reagon Komisioni Evropian: Parlamenti ka të drejtë të emërojë gjyqtarët

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Komisioni Evropian ka reaguar lidhur me krizën në Gjykatën Kushtetuese të Polonisë, pas pezullimit të kryetarit të saj, duke theksuar se Parlamenti polak ka kompetencën kushtetuese për të emëruar gjyqtarët e rinj.

Zëdhënësi i Komisionit Evropian deklaroi se emërimi i tetë anëtarëve të rinj të Gjykatës Kushtetuese është në kompetencën e Sejmit, parlamentit polak. Ai theksoi gjithashtu se autoritetet e vendit duhet të garantojnë funksionimin e gjykatës në përputhje me Kushtetutën dhe jurisprudencën e Gjykatës së Drejtësisë së BE-së.

Reagimi i Brukselit vjen pas përshkallëzimit të tensioneve në Varshavë, ku të premten u regjistruan edhe përplasje pranë Gjykatës Kushtetuese.

Kriza u thellua pas pezullimit të kryetarit të gjykatës, Bogdan Swiechkovski, i emëruar gjatë qeverisjes së mëparshme nacionaliste. Në vend të tij, drejtimin e institucionit e mori gjyqtarja Anna Korwin-Piotrowska.

Ndërkohë, presidenti polak Karol Nawrocki akuzoi kryeministrin Donald Tusk se po përpiqet të marrë kontrollin e Gjykatës Kushtetuese me forcë.

Komisioni Evropian rikujtoi edhe vendimin e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut të 5 majit, përmes të cilit autoriteteve polake u kërkohet të mos pengojnë gjyqtarët e emëruar nga Sejmi në mars 2026 në ushtrimin e funksioneve të tyre.

Përplasja institucionale pasqyron konfliktin e vazhdueshëm mes presidentit Nawrocki dhe qeverisë pro-evropiane të kryeministrit Tusk për kontrollin dhe funksionimin e sistemit gjyqësor në Poloni.

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