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Bota

Kriza politike në Poloni, presidenti bën thirrje për konsultime midis partive për të zgjidhur bllokimin

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Presidenti polak, Karol Nawrocki do të presë sot përfaqësues të partive të shumicës dhe opozitës për të gjetur një rrugëdalje nga kriza politike dhe institucionale, e cila mori një kthesë tensionesh, me ndërhyrjen e policisë në Gjykatën Kushtetuese në Varshavë.

“Për shkak të kërcënimit ndaj sigurisë së brendshme të Republikës së Polonisë, po thërras sot konsultime urgjente me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të forcave parlamentare”, tha Karol Nawrotski në një deklaratë të lexuar herët këtë mëngjes para Gjykatës Kushtetuese nga shefi i stafit të tij, Pawel Szerfernaker.

Gjykata Kushtetuese Polake, të cilën Bashkimi Evropian e konsideronte shumë të varur nga pushteti politik, ishte në qendër të një debati midis Brukselit dhe nacionalistëve të PiS (Ligj dhe Drejtësi) gjatë mandateve të tyre përkatëse qeveritare 2015-2023.

Që nga viti 2015, qeveria e PiS ka emëruar gjyqtarë me prirje të hapura politike, të cilët as Bashkimi Evropian dhe as kreu aktual i qeverisë, Donald Tusk i qendrës së djathtë, nuk i njohin.

Pasi u rikthye në pushtet në vitin 2023, Tusk premtoi të zgjidhte krizën, pa sukses deri më tani, pasi emërimet në Gjykatën Kushtetuese, të bëra nga qeveria e tij dhe Sejmi, dhoma e ulët e parlamentit polak, nuk u ratifikuan nga kreu i shtetit, i cili po bllokon procesin.

Ngjarjet u përshpejtuan papritur të premten: forca speciale të policisë u vendosën në ambientet e gjykatës për të bllokuar hyrjen në të, Ministrja e Drejtësisë kërkoi heqjen e imunitetit të presidentes së saj , e cila është emëruar nga PiS, dhe një gjyqtare, e emëruar së fundmi nga shumica, njoftoi se do të merrte përkohësisht presidencën e gjykatës.

Vendosja e forcave të rendit u zhvillua ndërsa Navrotsky ishte në një aeroplan që shkonte në Senegal, ku do të merrte pjesë në hapjen e Lojërave Olimpike Rinore. Ai e anuloi menjëherë udhëtimin, ndërroi mendje dhe shkoi në gjykatë atë mbrëmje.

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