Kryeministri britanik Andy Burnham takohet për herë të parë me Trumpin në New York
Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Andy Burnham, do të takohet për herë të parë me Presidentin e SHBA-së, Donald Trump, në një takim në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në New York më vonë të martën.
Biseda e tyre ka të ngjarë të dominohet nga konfliktet e vazhdueshme në Ukrainë dhe Lindjen e Mesme.
Pritet që Burnham do t’i kërkojë Trumpit të sigurojë më shumë raketa interceptuese për Ukrainën, si dhe të diskutojë mënyrat për të rivendosur lëvizjen e anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit, e cila për pjesën më të madhe është bllokuar që nga fillimi i luftës SHBA-Izrael me Iranin në shkurt.
Që kur hynë në Downing Street në korrik, Burnham dhe Trump kanë folur dy herë.
Trump e përshkroi Burnhamin si “një djalë të mirë”. Burnham, në rolin e tij të mëparshëm si kryetar bashkie i Mançesterit të Madh, kishte thënë se Trump nuk ishte i mirëpritur në qytet dhe se ai do të refuzonte ta takonte.
Që kur u bë kryeministër, Burnham ka thënë se do të kërkojë “pikë të përbashkët” me Presidentin Trump dhe do të ndjekë një qasje pragmatike ndaj marrëdhënieve SHBA-MB.
Analistët thonë se Burnham do të jetë i përgatitur për kritika pas vendimit të qeverisë së tij për të ndaluar tregtinë me vendbanimet izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Fushat e tjera të mosmarrëveshjes me Uashingtonin mund të përfshijnë rregullimin e kompanive amerikane të teknologjisë, politikën e imigracionit dhe energjisë.
Trump ka bërë disa komente të cilat kohët e fundit janë konsideruar të diskutueshme në sytë e qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar, duke përfshirë mbështetjen për bashkimin e Irlandës dhe vënien në pikëpyetje të së ardhmes së Ishujve Falkland, një territor që qeveriset nga Britania, por kontestohet nga Argjentina.
Pas kërcënimeve të vetë Trump për marrjen e kontrollit të Groenlandës në fillim të vitit, Burnham ishte midis disa udhëheqësve që shprehën lehtësim për njoftimin e një marrëveshjeje midis Groenlandës, Danimarkës dhe SHBA-së për të forcuar praninë ushtarake amerikane atje, por për ta mbajtur ishullin Arktik nën kontrollin danez.
Burnham do të mbajë një fjalim në takimin vjetor të liderëve botërorë të martën, duke paraqitur vizionin e tij për vendin e Britanisë në një rend botëror gjithnjë e më të përçarë.
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