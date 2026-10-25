Kryeministri i Katarit bisedon me ministrin turk Fidan për uljen e tensioneve dhe lirinë e lundrimit në Hormuz
Kryeministri dhe ministri i Jashtëm i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, zhvilloi një bisedë telefonike me ministrin e Jashtëm të Turqisë, Hakan Fidan, për përpjekjet diplomatike për uljen e tensioneve në rajon, siç njofton agjencia QNA.
Kryeministri dhe ministri i Jashtëm i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, zhvilloi të dielën një bisedë telefonike me ministrin e Jashtëm të Turqisë, Hakan Fidan, siç njofton agjencia QNA.
Gjatë bisedës, të dy diskutuan marrëdhëniet e bashkëpunimit mes dy vendeve dhe mënyrat për t’i mbështetur e forcuar ato, si dhe zhvillimet më të fundit, veçanërisht përpjekjet diplomatike në vazhdim dhe koordinimin e përbashkët që synon uljen e tensioneve dhe forcimin e sigurisë e stabilitetit në rajon.
Kryeministri i Katarit riafirmoi mbështetjen e vendit të tij për të gjitha përpjekjet dhe nismat diplomatike që synojnë arritjen e një zgjidhjeje që garanton lirinë e lundrimit detar dhe hap rrugën për një marrëveshje gjithëpërfshirëse që sjell paqe të qëndrueshme në rajon.
Biseda vjen në një kohë kur Ngushtica e Hormuzit mbetet pika më e nxehtë e konfliktit mes SHBA-së dhe Iranit, ndërsa Katari vazhdon të luajë rol qendror ndërmjetësues mes palëve.
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