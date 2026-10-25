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Konflikti SHBA - Iran

Burim iranian hedh poshtë raportin për ofertë Hormuz–bllokadë: “Gënjeshtra dhe fantazi”

Një burim i informuar i tha agjencisë Tasnim se Irani nuk ka ofruar ri-hapjen e Ngushticës së Hormuzit në këmbim të heqjes së bllokadës detare amerikane dhe se plani me shtatë pika mbetet qëndrimi i vetëm i Teheranit.

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Ngushtica e Hormuzit, pika më e nxehtë e konfliktit SHBA–Iran

Një burim i informuar në Teheran ka hedhur poshtë si “gënjeshtra dhe fantazi” raportin se Irani kishte ofruar ri-hapjen e Ngushticës së Hormuzit në këmbim të heqjes së bllokadës detare amerikane, siç njofton agjencia iraniane Tasnim. Raporti i hedhur poshtë ishte publikuar nga televizioni Al Arabiya, në pronësi saudite, dhe sipas burimit është i fabrikuar, ashtu si shumë raportime të tjera të këtij mediumi për Iranin.

“Irani në thelb nuk pranon asnjë ekuacion të Ngushticës së Hormuzit në këmbim të bllokadës”, tha burimi për Tasnim, duke shtuar se Teherani po e anashkalon bllokadën me metodat e veta dhe në fund do ta thyejë atë. Sipas tij, Irani nuk ka paraqitur asnjë propozim të ri te ndërmjetësit pakistanezë, ndërsa plani me shtatë pika, që përcakton kërkesat e vendit, i është përcjellë tashmë Shteteve të Bashkuara dhe mbetet qëndrimi i deklaruar i Teheranit.

Burimi theksoi se, derisa të plotësohen të gjitha kërkesat legjitime të Iranit — një prej të cilave është ndërprerja e ndërhyrjeve në portet iraniane dhe në lundrimin e tij detar — pasiguria në Ngushticën e Hormuzit nuk do të zhduket. Ai fajësoi për këtë pasiguri “veprimet agresive dhe ndërhyrëse” të SHBA-së, duke thënë se ndërprerja e tyre është kërkesë e përbashkët e vendeve të rajonit dhe të botës.

Mohimi vjen në një moment kur kanalet ndërmjetësuese mes Teheranit dhe Uashingtonit mbeten aktive, por palët vazhdojnë të shkëmbejnë publikisht qëndrime të kundërta për kushtet e mbylljes së luftës gati tetëmujore. Ngushtica e Hormuzit, përmes së cilës kalon rreth një e pesta e furnizimeve botërore me naftë dhe gaz të lëngshëm, mbetet pika më e nxehtë e konfliktit, me bllokadën detare amerikane ndaj porteve iraniane në njërën anë dhe kontrollin iranian mbi kalimin e anijeve në anën tjetër.

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