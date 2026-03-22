Kryeprokurori i ICC, Khan, shpallet i pafajshëm për sjellje të papërshtatshme seksuale
Karim Khan i ka mohuar akuzat dhe mori leje të përkohshme nga detyra në maj.
Gjyqtarët kanë shpallur të pafajshëm kryeprokurorin e Gjykatës Penale Ndërkombëtare (ICC), Karim Khan, nga çdo shkelje, pas një hetimi mbi akuzat për sjellje të papërshtatshme seksuale, raportoi Middle East Eye.
Sipas një raporti të publikuar të shtunën, një panel prej tre gjyqtarësh i dorëzoi një raport konfidencial organit mbikëqyrës të gjykatës, Byrosë së Asamblesë së Shteteve Palë (ASP), më 9 mars.
Paneli arriti në përfundimin se gjetjet faktike të Zyrës së Mbikëqyrjes së Brendshme të OKB-së (OIOS) nuk vërtetojnë sjellje të pahijshme apo shkelje detyre sipas kuadrit përkatës.
Hetimi i OIOS u iniciua në nëntor 2024, pasi një anëtare e stafit të Khan e akuzoi atë për sjellje të papërshtatshme seksuale. Në gusht të vitit të kaluar, një grua e dytë doli publikisht me akuza, duke pretenduar se Khan kishte abuzuar me pushtetin ndaj saj gjatë kohës që ajo punonte për të.
Ajo e përshkroi sjelljen e tij për gazetën britanike The Guardian si një “sulm të vazhdueshëm” me tentativa afrimi.
Khan i ka mohuar akuzat dhe në maj mori leje të përkohshme nga detyra në ICC, në pritje të përfundimit të hetimit. Gjatë mungesës së tij, detyrat janë ushtruar nga zëvendësprokurorët.
