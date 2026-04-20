Kupa e Shqipërisë :Gjysmëfinalet premtojnë spektakël
Ndeshjet e kthimit të fazës gjysmëfinale të Kupës së Shqipërisë do të zhvillohen këtë mesjavë, duke premtuar emocione dhe rivalitet të lartë, pasi gjithçka është ende e hapur pas barazimeve në takimet e para.
Të mërkurën, vëmendja do të jetë te përballja mes Elbasanit dhe Egnatias, që do të luhet në stadiumin “Elbasan Arena”, duke nisur nga ora 19:00. Sfida e parë mes dy skuadrave përfundoi në barazim 1-1, duke e bërë këtë duel vendimtar për sigurimin e një bilete në finale.
Të enjten, është radha e supersfidës mes Vllaznisë dhe Dinamo City-t, që do të zhvillohet në stadiumin “Loro Boriçi”, gjithashtu në ora 19:00. Edhe kjo përballje vjen pas një barazimi 1-1 në ndeshjen e parë, çka garanton një përballje të hapur dhe plot tension deri në minutën e fundit.
Të dyja ndeshjet do të transmetohen drejtpërdrejt dhe ekskluzivisht në rrjetin e Radio Televizionit Shqiptar.
Finalja e madhe e Kupës së Shqipërisë për këtë edicion do të luhet më 13 maj, në ora 19:00, në stadiumin “Air Albania”, ku do të kurorëzohet skuadra fituese e këtij kompeticioni. Të gjithë të interesuarit mund të blejnë biletat online në platformën ebileta.al .
