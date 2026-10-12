Kurti falënderon komandantin e KFOR-it për bashkëpunimin gjatë dy mandateve: Largohet si mik
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka pritur sot në takim lamtumirës komandantin e KFOR-it, gjeneralmajor Özkan Ulutaş, të cilin e ka falënderuar për bashkëpunimin dhe bashkërendimin gjatë dy mandateve të tij në krye të misionit të NATO-s në Kosovë.
Kurti, përmes një postimi në Facebook, ka thënë se komunikimi me Ulutaş ka qenë konstruktiv, duke theksuar se ai largohet nga Kosova si mik.
“Në dy mandatet e tij të komandës së KFOR-it, komunikimi me Gjeneralmajor Özkan Ulutaş ka qenë konstruktiv, ndërsa ai largohet nga vendi ynë si mik me të cilin do të ruajmë kujtime të mira. Në takimin lamtumirës sot, e falënderova për bashkëpunimin e bashkërendimin”, ka shkruar Kurti.
Sipas kryeministrit, gjatë takimit është diskutuar për rrugën e Kosovës drejt anëtarësimit në NATO, zhvillimet aktuale politike dhe situatën e sigurisë në vend dhe rajon.
Temë e diskutimit ka qenë edhe ngritja e kapaciteteve të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe Policisë së Kosovës, si dhe bashkëpunimi ndërmjet institucioneve të Republikës së Kosovës dhe KFOR-it.
Kurti ka bërë të ditur se është diskutuar edhe për mundësitë konkrete të zgjerimit dhe thellimit të bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe misionit të NATO-s./Telegrafi/
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