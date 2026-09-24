Kurti në trevjetorin e rënies së Afrim Bunjakut: Heroi mbi terroristët
Në postimin përkujtimor për rreshterin e rënë në Banjskë, kryeministri akuzon Beogradin për organizimin, dirigjimin dhe financimin e sulmit terrorist të 24 shtatorit 2023.
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka përkujtuar sot rreshterin e Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku, në trevjetorin e rënies së tij në krye të detyrës gjatë sulmit terrorist në Banjskë të Zveçanit, më 24 shtator 2023.
Përmes një postimi në Facebook, Kurti shkroi se Bunjaku “ra në krye të detyrës për sundim të ligjit, në mbrojtje të sovranitetit shtetëror dhe tërësisë territoriale të Republikës sonë”, duke e cilësuar atë hero të Kosovës.
Kurti akuzoi Beogradin për organizimin, dirigjimin dhe financimin e grupit të armatosur që kreu sulmin, duke thënë se atij grupi i printe, siç e quajti ai, “kryekrimineli Millan Radoiçiq”. Sipas Kurtit, grupi kishte për qëllim konflikt të armatosur e gjakderdhje në manastirin ortodoks të shekullit XIV në Banjskë, dhe më pas aneksimin e veriut të Kosovës.
Ai theksoi se tre kriminelë u vranë gjatë aksionit policor atë ditë, tre janë në burg që prej asaj dite, dhe shteti i Kosovës nuk do të heqë dorë derisa të gjithë të përgjigjen para drejtësisë në vend dhe të marrin dënimin e merituar.
Postimi u mbyll me homazhin: “Lavdi jetës dhe veprës së rreshterit, heroit Afrim Bunjakut!”
Ndryshe, Policia e Kosovës dhe Ministria e Punëve të Brendshme do ta shënojnë sot trevjetorin me vizitë te familja Bunjaku në Samadrexhë të Vushtrrisë në orën 10:00, homazhe te varri i tij në orën 10:40, vendosjen e gurthemelit të një obelisku në Banjskë në orën 12:00, dhe Akademinë Përkujtimore në orën 20:00 në Sallën e Kuqe të Pallatit të Rinisë në Prishtinë.
Burimi: KosovaPress
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