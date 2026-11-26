Kuvendi fut në rendin e ditës lirimin e Gentian Salës nga drejtimi i AKEP, Balla: Drejtimi t’i besohet anëtarit më të vjetër
Kuvendi ka miratuar përfshirjen në rendin e ditës të seancës së sotme plenare të projektvendimit për lirimin nga detyra të kryetarit dhe anëtarit të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), Gentian Sala.
Propozimi u paraqit nga kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, i cili bëri me dije se Sala ka dhënë dorëheqjen dhe se Kuvendi duhet të nisë procedurat për zëvendësimin e tij.
Ai bëri gjithashtu të ditur se në projektvendim është parashikuar komandimi i anëtarit më të vjetër për të vijuar punën në krye të institucionit deri në zgjedhjen e kryetarit të ri.
“Genti Sala ka dhënë dorëheqjen, ndaj Kuvendi vihet në lëvizje për të gjetur zëvendësuesin. Komisioni përgjegjës e ka bërë detyrën e vet brenda afatit të përcaktuar. Duke qenë se rregullorja kërkon që kjo çështje të vijë si propozim i një kryetari të grupit parlamentar apo një numri deputetësh, në cilësinë e kryetarit të grupit të PS-së, propozoj përfshirjen në rendin e ditës të seancës së sotme plenare të projektvendimit për lirimin nga detyra të kryetarit dhe anëtarit të AKEP”, deklaroi Balla.
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