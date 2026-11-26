Kostadinovskit i mbaron mandati, më 2 dhjetor Gjykata Kushtetuese zgjedh kryetar të ri
Gjykata Kushtetuese e Maqedonisë së Veriut do të zgjedhë kryetar të ri më 2 dhjetor, pasi kryetarit aktual Darko Kostadinovski i mbaron mandati dyvjeçar; atij i mbaron edhe mandati si gjykatës më 11 janar, së bashku me Osman Kadriun.
Gjykata Kushtetuese e Maqedonisë së Veriut do të zgjedhë kryetar të ri më 2 dhjetor, pasi kryetarit aktual Darko Kostadinovski i mbaron mandati dyvjeçar në krye të gjykatës. Siç njofton Alsat, zgjedhja e kryetarit të ri do të bëhet më 2 dhjetor.
Kostadinovskit, përveç mandatit si kryetar, i mbaron më 11 janar edhe mandati si gjykatës kushtetues. Në të njëjtën datë mandati i mbaron edhe gjykatësit Osman Kadriu, kështu që Gjykata Kushtetuese do të mbetet me dy vende të lira.
Në vend të tyre, presidentja e shtetit, Gordana Siljanovska Davkova, duhet të propozojë dy emra të rinj për gjykatës kushtetues.
Ndryshimet në përbërjen e gjykatës nuk ndalen me kaq: në mars do t’i mbarojë mandati i gjykatësit edhe Naser Ajdarit.
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