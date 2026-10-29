Kuvendi miraton rishikimin e buxhetit për vitin 2026 me 62 vota, amendamentet e opozitës nuk kalojnë
Projektligji për ndryshimet buxhetore kaloi në shqyrtim të dytë; vetëm dy nga shtatë amendamentet morën mbështetje, përfshirë atë për pagën e 13-të, ndërsa seanca u shoqërua me debate të ashpra mes opozitës dhe ministrit Hekuran Murati
Kuvendi i Kosovës miratoi në shqyrtim të dytë Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026, siç njofton Telegrafi. Projektligji u miratua me 62 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, ndërsa opozita nuk mori pjesë në votim, sipas Telegrafit dhe raportimit të Kosovarja-s.
Rishikimi përfshinte shtatë amendamente, por vetëm dy prej tyre morën mbështetjen e deputetëve, përfshirë atë për pagën e 13-të. Propozimet e opozitës nuk u miratuan, ndërsa mbështetje nuk mori as propozimi i Komisionit për Mirëqenie Sociale për ndarjen e një milion eurove për mbulimin e protezave për invalidët e luftës.
Debati në seancë u përqendrua te ndarja e mjeteve për pagën e 13-të dhe pagesat retroaktive për përvojën e punës, me akuza mes deputetëve opozitarë dhe ministrit të Financave, Hekuran Murati. Deputeti i LDK-së Avdullah Hoti e cilësoi propozimin e Qeverisë si “mbulesë për 120 milionë euro, për të cilat u vendos në fillim të vitit” dhe tha se ligji ka probleme procedurale dhe në përmbajtje; më pas ai e akuzoi Muratin për keqpërdorim dhe e quajti gënjeshtar. Deputetja e LDK-së Hykmete Bajrami kërkoi sqarime nëse ndryshimet synojnë të mbulojnë pagën e 13-të, e cila ishte ndarë në fillim të këtij viti, dhe e quajti situatën “keqplanifikim i planifikuar”.
Deputetja e Aleancës Teuta Haxhiu i cilësoi ndryshimet si dinakëri të ministrit Murati dhe e quajti atë “mashtrues”. Ministri Murati, nga ana e tij, tha: “Paga e 13-të është e paraparë në buxhet dhe është paguar. Kjo që po ndodh është mbulimi i hendekut nga alokimi i parakohshëm, ashtu siç e ka paraparë Ligji i Buxhetit. E paga e 13-të për vitin e ardhshëm paguhet në fillim të vitit të ardhshëm”. Ai shtoi se ndryshimet lidhen edhe me pagesën retroaktive të përvojës së punës.
Në shtator, Qeveria kishte miratuar ndryshimet që parashiheshin të mundësonin rialokimin e 102 milionë eurove për pagën e 13-të për punonjësit e sektorit publik dhe për mbulimin e pagesave retroaktive të diferencës së shtesës prej 0.5 për qind për çdo vit përvojë pune, në përputhje me vendimin e Gjykatës Kushtetuese. Shtesa për përvojën e punës ishte ndryshuar me Ligjin për Paga të vitit 2022, ku për 15 vitet e para u ul nga 0.5 në 0.25 për qind për çdo vit, ndërsa pas vitit të 15-të mbeti 0.5 për qind, ndryshim që Gjykata Kushtetuese e shpalli antikushtetues.
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