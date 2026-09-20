“La Bola Negra” e Penélope Cruz fiton Çmimin e Publikut në Festivalin e Torontos — forcon pozitën për Oscar 2027
Drama spanjolle e Javier Calvo dhe Javier Ambrossi mundi "I Play Rocky" dhe "Being Heumann"; është filmi i parë me premierë në Kanë që fiton këtë çmim që nga viti 2000.
Filmi spanjoll “La Bola Negra”, drama e regjisorëve Javier Calvo dhe Javier Ambrossi me Penélope Cruz dhe Glenn Close në role, fitoi të dielën Çmimin e Publikut (People’s Choice Award) në edicionin 2026 të Festivalit Ndërkombëtar të Filmit të Torontos (TIFF). Çmimi, që jepet që nga viti 1978, konsiderohet tradicionalisht si një nga treguesit më të fortë të filmave prestigjiozë që kanë edhe dashurinë e publikut — dhe shpesh parathotë garën e Oscar-it.
“La Bola Negra” la pas në votim “I Play Rocky” të Peter Farrelly, që doli i dyti (first runner-up), dhe “Being Heumann” të Siân Heder, e treta. Ndër favoritët e tjerë të këtij viti ishin edhe “Club Kid” dhe “Wild Horse Nine”. Në kategoritë e tjera, Çmimi Ndërkombëtar i Publikut shkoi për “Elsinore” të Simon Stone me Andrew Scott (runner-up: “Possible Love” e Lee Chang-dong dhe “The Assassin(s)” e Hur Jin-ho), çmimi i dokumentarit për “Darlene Love: I Know Where I’ve Been” të Barry Avrich, juria e Platform shpërbleu “Angh” të Theja Rio nga India — që kualifikohet automatikisht si kandidaturë për Oscar-in ndërkombëtar — ndërsa çmimi FIPRESCI i kritikës shkoi për “Ancestors” të David Turpin.
Regjisorët Javier Ambrossi dhe Javier Calvo në Festivalin e Kanës 2026. (Foto: Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0)
Fitorja ka edhe peshë historike: “La Bola Negra” është filmi i parë me premierë botërore në Festivalin e Kanës që fiton Çmimin e Publikut në Toronto që nga “Crouching Tiger, Hidden Dragon” i Ang Lee në vitin 2000.
Filmi pati premierën botërore në Kanë në maj 2026, ku fitoi Çmimin e Regjisë më të Mirë (të ndarë) dhe u prit me ovacione rreth 20-minutëshe. Ai është zgjedhja zyrtare e Spanjës për garën e Oscar 2027 për filmin më të mirë ndërkombëtar. “La Bola Negra” tregon historitë e ndërthurura të tre burrave në tre epoka — 1932, 1937 dhe 2017 — të lidhura nga seksualiteti dhe dëshira, dhimbja dhe trashëgimia, frymëzuar edhe nga një prej veprave të fundit të papërfunduara të Federico García Lorca. Në kast: Guitarricadelafuente (në debutin e tij aktorik), Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Penélope Cruz si Nené Romero dhe Glenn Close si Isabelle. Premiera në kinematë amerikane është caktuar për 16 tetor 2026.
Triumfi në Toronto e forcon ndjeshëm pozitën e filmit në garën për Oscar, ku sipas vëzhguesve pritet të përballet me tituj të mëdhenj si “The Odyssey” i Christopher Nolan. Pas suksesit në Kanë dhe tani në Toronto, “La Bola Negra” po shndërrohet në një nga favoritët kryesorë të sezonit të çmimeve.
Burimi: The Playlist
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