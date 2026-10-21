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Teknologji

Laboratori njëvjeçar i inteligjencës artificiale Flapping Airplanes mbledh 1 miliard dollarë me vlerësim 6 miliardë dollarë

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Startup-i kërkimor i inteligjencës artificiale Flapping Airplanes ka mbledhur 1 miliard dollarë në një raund financimi Series A, me një vlerësim prej rreth 6 miliardë dollarësh, siç njofton TechCrunch. Raundi u bashkë-udhëhoq nga fondet Index dhe Lux, sipas raportimit të Bloomberg-ut që citohet në shkrim.

Financimi vjen vetëm nëntë muaj pasi kompania u lançua me një raund fillestar prej 180 milionë dollarësh nga GV, Sequoia dhe Index, raund që e vlerësonte atë në 1.5 miliardë dollarë — pra vlerësimi i ri është katërfishuar. Në raundin e ri morën pjesë edhe investitorët e mëparshëm Sequoia, GV dhe Kleiner Perkins, si dhe Valor, Atreides dhe A*, ndërsa Nvidia është gjithashtu investitore në kompani.

Flapping Airplanes u themelua nga Aidan Smith dhe vëllezërit Asher e Ben Spector. Smith, ish-themelues dhe bursist Thiel, punoi gjatë studimeve në kompaninë e implanteve të trurit Neuralink; Asher Spector ishte doktorant në statistikë në Stanford, ndërsa Ben Spector ishte doktorant në shkenca kompjuterike në Stanford dhe themeloi akseleratorin studentor Prod në MIT. Partneri i Sequoia-s, David Cahn, e ka përshkruar ekipin si «laboratori i AGI-t i të rinjve».

Themeluesit thonë se kanë ndërtuar «kornizën megakernel më të plotë në botë», e cila mund të kryejë procese të plota trajnimi, të shërbejë inferencë dhe madje të luajë videolojëra, të tria njëkohësisht brenda një bërthame të vetme të procesorit grafik. Sipas tyre, inteligjenca artificiale ka shfrytëzuar vetëm një pjesë të vogël të kapacitetit të çipave GPU dhe modelet inteligjente mund të krijohen «pa gëlltitur gjysmën e internetit».

«Një model një milion herë më efikas me të dhënat është ndoshta një milion herë më i lehtë për t’u futur në ekonomi», i tha Asher Spector TechCrunch-it pak pas lançimit të startup-it. Kompania tani ka 1 miliard dollarë të freskëta për punësime dhe për ta çuar përpara këtë qëllim.

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