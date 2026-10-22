Microsoft: hakerë të lidhur me Kinën komprometuan ConnectWise me mjet depërtimi të drejtuar nga inteligjenca artificiale
Një grup hakerësh i lidhur me Kinën përdori një mjet testimi depërtimi të drejtuar nga inteligjenca artificiale për të komprometuar kompaninë e shërbimeve IT ConnectWise, në kuadër të një fushate që vuri në shënjestër qindra organizata në mbarë botën, siç njofton Reuters duke cituar Microsoft-in.
Microsoft-i e ndjek grupin me emrin Storm-0940. Sipas kompanisë, sulmuesit përdorën ARTEX, një kornizë me burim të hapur për testimin e depërtimit, e cila lejon përdorimin e çdo modeli të inteligjencës artificiale për të automatizuar një sërë detyrash depërtimi dhe mund të konfigurohet për detyra autonome, përfshirë zbulimin e rrjeteve dhe nxjerrjen e të dhënave.
Sulmet vunë në shënjestër organizata në një gamë të gjerë sektorësh: hapësirë ajrore, mbrojtje, automjete, kimikate, energji, shërbime financiare, qeveri, drejtësi, prodhim, media, ushtri, gjysmëpërçues, softuer, teknologji, institute kërkimore dhe organizata jofitimprurëse. Shumica e targetimeve nuk patën sukses, por sipas Microsoft-it, Storm-0940 arriti qasje të privilegjuar dhe të qëndrueshme në cloud te shumë organizata brenda një kohe të shkurtër — një qasje e nivelit të lartë që mund të vazhdojë edhe pas përpjekjeve për pastrim.
ConnectWise nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës për koment të Reuters-it, por në një deklaratë të publikuar në faqen e saj më 16 tetor kompania tha se po hetonte «përpjekje të fundit për qasje të paautorizuar» të lidhura me mjedisin e saj ConnectWise Cloud Backup.
As ambasada kineze në Uashington nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës për koment. Pekini mohon rregullisht se kryen ose toleron vjedhje të të dhënave me mjete kibernetike, siç thekson Reuters.
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