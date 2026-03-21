Lapaj tregon pse ka refuzuar ftesën e Berishës për një protestë
Duhet reagim i qytetarëve, jo i kryetarëve
I ftuar në emisionin “Kjo Javë” në News24, Adriatik Lapaj ka shpjeguar arsyet pse refuzoi ftesën e Sali Berisha për bashkim në një protestë të përbashkët opozitare. Lapaj theksoi se opozita duhet parë më gjerë dhe të mos kufizohet vetëm te partitë politike. Sipas tij, në një lëvizje opozitare duhet të përfshihen qytetarët, grupet e interesit dhe forcat e vogla politike, duke theksuar se protesta nuk duhet të jetë “e kryetarëve”, por një reagim qytetar kundër qeverisjes.
Ai u shpreh i habitur me qëndrimin e Partisë Demokratike, duke thënë se megjithëse ka deklaruar për javë të tëra se do të përballet me qeverinë, nuk ka ndërmarrë hapa konkretë proteste në terren, veçanërisht përpara Kryeministrisë.
Lapaj bëri thirrje për një qasje të re: “Ka një kohë për partinë dhe një kohë për Shqipërinë. Kjo është koha për Shqipërinë. Hajdeni, bëjmë dy hapa pas ne kryetarët dhe të ngrihet një komunitet qytetar.”.
Ai shtoi se ka propozuar krijimin e një forumi qytetar përtej logove partiake, ku të diskutohen çështje të përbashkëta dhe të ndërtohet një aksion i koordinuar opozitar. Duke folur për sistemin zgjedhor, Lapaj u shpreh se ndryshimi i kodit mund të ndikonte në shpërndarjen e mandateve, por theksoi se problem mbetet përqendrimi i pushtetit.
Sa i përket formave të protestës, ai u shpreh kundër grevave të urisë, duke argumentuar se qytetarët nuk duhet të sakrifikojnë jetën, ndërsa shtoi se presioni ndaj qeverisë duhet të jetë i vazhdueshëm dhe konkret. Në fund, Lapaj theksoi se lëvizja që ai përfaqëson e sheh veten si pjesë të zgjidhjes dhe jo të problemit, duke kërkuar një mobilizim më të gjerë qytetar për ndryshim.
“Opozitë e shoh më gjerë. Mendojmë se në opozitë duhet të jenë shumë kategori qytetarësh, qytetarët, parti të vogla opozitare, është PD, që është forca e dytë. Jam i ndërgjegjshëm për të gjitha këto. Jemi bërë tirrje që ka nevojë për qytetarë në at shesh. Kemi bërë thirrje përtej logove. Nuk duhet të jetë një protestë e politikës së kryetarëve por e qytetarëve kundër qeverisë. Jam i habitur se si PD është shprehur për javë e javë të tëra, që do të luftojë këtë qeveri, por s’e ka bërë. Parti të tjera ku nuk kanë bërë protestë, para Kryesisë, te Kuvendi, anës tij, por jo te Kryeministria. A kemi një hall të përbashkët?! Hajdeni. Ka një kohë për partinë dhe një kohë për Shqipërinë. Kjo është koha për Shqipërinë. Jam i habitur se si PD nuk e ka bërë këtë gjë. Me krijimin e një forumi qytetar që propozoi uljen në tryezë ne vumë disa pika që duheshin zgjidhur. Hajde të luftojmë pa dallim. Para zgjedhjeve, ne i kemi shtrirë dorën subjekte të tjera, por me kushte. Nëse di ndonjë një mënyrë që shoqëria të organizohet pa i organizuar dikush, ta bëjnë. E kam thënë gjithmonë; hajdeni, bëjmë dy hapa pas. Kryetarët të rrinë pas. Unë i pari dhe pastaj të ngrihet një komunitet qytetar. A duhet të ndryshojmë kodin zgjedhor? Nëse do ishte kod tjetër, Rama do të kishte 74 mandate, por do të ishte më i dobët, se sa është sot se ka 83 mandate. S’ka protagonizëm se s’do të thoja do të tërhiqem unë dy hapa pas. Po pse këta po ika unë nga sheshi do bëjnë namin? Po këtu do jemi! Që në 2013 aty shkohet dhe iket në mënyrë të vazhdueshme. Rama nuk ikën duke bërë 2 orë fjalime apo deklarata e konferenca për mediat. Greva e urisë, nuk mendoj se njerëzit duhet të imponohen me grave urie.
S’kanë pse vdesin njerëz. Nuk mendoj se ka nevojë për grevë, që të protestosh dhe të mos hash bukë. Gjithçka ndryshon nëse ai (Rama) ngacmohet, nuk lejohet që të futet në zyrë, t’ia nxinë jetën. Mendoj se lëvizja jonë është pjesë e zgjidhjes.”, tha ai.
