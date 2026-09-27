Lavicet fitojnë Trofeun e Maqedonisë në Ohër: Lazović — “Kemi pasur momente të mira, por shumë punë na pret deri më 3 dhjetor”
Hendbollistet e Malit të Zi fituan Trofeun e Maqedonisë në turneun e Ohrit, ndërsa trajnerja Suzana Lazović pranon se ka ende shumë punë para EHF Euro 2026.
Hendbollistet e Malit të Zi e fituan Trofeun e Maqedonisë në turneun e Ohrit, siç njofton Vijesti, pasi regjistruan dy fitore dhe një barazim kundër përfaqësueseve që, ashtu si “lavicet”, në dhjetor do të marrin pjesë në EHF Euro 2026. Të përzgjedhurat e Suzana Lazović mundën Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë, ndërsa në ndeshjen e parë të turneut barazuan me Kroacinë.
Vëmendje të veçantë, sipas raportimit të Vijesti-t, tërhoqi Ivana Savić, e cila u shpall lojtarja më e mirë e turneut — e reja nga Nikshiqi konfirmoi edhe një herë cilësinë dhe potencialin e treguar edhe në përfaqësueset e moshave.
Turneu në Ohër ishte mundësi edhe për hendbollistet e reja dhe për trajneren Lazović për të verifikuar formën aktuale të ekipit, për të provuar zgjidhje të ndryshme dhe për të pasur pamje më të qartë të segmenteve të lojës ku duhet punuar deri më 3 dhjetor, kur Mali i Zi kundër Hungarisë e nis pjesëmarrjen në EHF Euro 2026, siç shkruan Vijesti.
“Nuk mund të them se jam e kënaqur me të gjitha gjërat që treguam. Kemi pasur momente të mira, por edhe shumë segmente loje ku duhet të punojmë seriozisht. Pikërisht për këtë na ishin shumë të rëndësishme këto ndeshje, sepse na dhanë pamje të qartë se ku ndodhemi aktualisht, çfarë funksionon, por edhe çfarë duhet të rregullojmë”, u shpreh Lazović, duke shtuar se çdo ndeshje ishte sfiduese në mënyrën e vet dhe solli diçka të re.
Trajnerja nënvizoi se turne të tillë janë shumë të rëndësishëm sepse lejojnë të shikohen forca të reja dhe u japin lojtareve që po vijnë hapësirë për të ndier nivelin senior dhe përgjegjësinë që mbart fanella e përfaqësueses. Sipas Vijesti-t, ajo shtoi se duhet të jenë realiste dhe të vetëdijshme për mangësi të caktuara, t’i pranojnë ato dhe të gjejnë mënyrën e duhur për t’i korrigjuar në periudhën e ardhshme.
“Vetëm kështu mund të nxjerrim më të mirën nga ky ekip dhe të bëjmë një hap përpara. Tani është më e rëndësishmja që nga këto ndeshje të nxjerrim përfundimet e duhura. Kemi ende shumë hapësirë për përparim dhe dua që nga grumbullimi në grumbullim të jemi gjithnjë e më të mira, më të qëndrueshme dhe më konkrete si ekip”, përfundoi Lazović.
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