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Mali i Zi

Pejaković: Këshilli Fiskal ende pa kërkesë zyrtare për “Euro modelin” — “do të japim qëndrim kur të kemi të dhënat”

Anëtari i Këshillit Fiskal të sapoformuar, Bratislav Pejaković, deklaroi se Këshilli nuk ka marrë ende asnjë kërkesë zyrtare nga qeveria për të dhënë mendim mbi "Euro modelin" e propozuar.

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Këshilli Fiskal ka rol këshillues dhe u formua si kusht për mbylljen e Kapitullit 17. Foto ilustruese: Qeveria e Malit të Zi / Bojan Gnjidić

Anëtari i Këshillit Fiskal të sapoformuar, Bratislav Pejaković, deklaroi në ditën e fundit të Kongresit Ndërkombëtar të Kontabilistëve dhe Revizorëve, siç njofton Vijesti, se Këshilli nuk ka marrë ende asnjë kërkesë zyrtare për të dhënë mendim mbi “Euro modelin” e propozuar nga qeveria. “Deri tani nuk kemi marrë kërkesë zyrtare që të japim mendim për modelin e propozuar. Duhet të marrim informacione dhe të dhëna të caktuara që të dalim me qëndrim zyrtar”, tha Pejaković.

Ai vuri në dukje se Këshilli ka rol këshillues dhe u formua si kusht për mbylljen e Kapitullit 17 — Bashkimi Ekonomik dhe Monetar, një nga kapitujt kyç të negociatave të anëtarësimit në Bashkimin Europian.

Në të njëjtin kongres, sipas raportimit të Vijesti-t, drejtori i Drejtorisë së Tatimeve, Sava Laketić, tha se këtë vit është tejkaluar mbledhja e të ardhurave krahasuar me vitin e kaluar dhe me planin, me më pak kontrolle por me më shumë gjoba të shqiptuara. Vetëm këtë sezon u mbyllën përkohësisht 64 objekte. “Të gjitha masat ndëshkimore përdoren si mjet i nevojshëm për përmirësimin e disiplinës tatimore”, tha Laketić.

Zëvendësdrejtorja e Drejtorisë së Tatimeve, Snežana Drobnjak, tha se platforma digjitale qendrore IRMS është stabilizuar dhe është plotësisht funksionale; pas nëntë muajsh zbatimi, biznesi po ndjen përfitimet, ndërsa po punohet edhe për aplikacionin mobil të IRMS-së.

Kongresi Ndërkombëtar i Kontabilistëve dhe Revizorëve mblodhi rreth 400 pjesëmarrës, mes tyre lektorë vendas e ndërkombëtarë, si dhe përfaqësues të organizatave profesionale ndërkombëtare dhe institucioneve financiare.

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