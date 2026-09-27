Lëndimet që duhet ndjekur para ndeshjeve të së dielës në javën e tretë
Para ndeshjeve të së dielës në javën e tretë, disa skuadra vijnë me raporte lëndimesh që mund të ndikojnë në përbërjet e tyre. Disa lojtarë janë të etiketuar si “questionable” ose vendim në kohën e ndeshjes, ndërsa të tjerë pritet të luajnë megjithë shqetësimet.
Sipas nfl, Baltimore Ravens kanë WR Zay Flowers si i dyshimtë (hamstring); ai planifikon të bëjë stërvitje para ndeshjes dhe do të tentojë të luajë kundër Dallas, por pjesëmarrja mund të vendoset në kohën e ndeshjes. Carolina Panthers pritet të kenë WR Jalen Coker (ankle) në fushë kundër Cleveland, ndërsa WR Xavier Legette (gju) mbetet vendim në kohën e ndeshjes. Indianapolis Colts presin që CB Charvarius Ward (groin) të luajë kundër Houston. Las Vegas Raiders kanë TE Brock Bowers (gju) si i dyshimtë, por presin që ai të jetë në formacion kundër Saints përveç ndonjë surprize. Pittsburgh Steelers pritet të kenë RB Jaylen Warren (shpatull) dhe WR Michael Pittman (këmbë) në radhët e tyre kundër Cincinnati. Te San Francisco 49ers, WR Mike Evans (i përkulur në hip) planifikon të luajë kundër Arizona.
Shumë nga këto statuset janë të paqarta deri pak para fillimit të ndeshjeve, dhe ekipet zakonisht presin stërvitjet para ndeshjes për të konfirmuar pjesëmarrjen. Termat “questionable” dhe “game-time decision” tregojnë se vendimi mund të ndryshojë dhe se trajnerët do të marrin vendimin përfundimtar pas vlerësimeve të fundit.
Në përmbledhje, nfl nënvizon se listat e aktivëve dhe vendimet përfundimtare do të bëhen zyrtare pak para fillimit të ndeshjeve, ndaj pritshmëritë për pjesëmarrje mund të ndryshojnë në minutat e fundit.
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