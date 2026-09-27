Një fillim i përulur i karrierës së Jeremiyah Love te Arizona Cardinals
Jeremiyah Love ka pasur një nisje të qetë në nivelin profesionist, diçka që e ka befasuar dhe e ka bërë të ndjehet i përulur. I rritur si një lojtar që zakonisht “shpërthen” çdo javë, Love thotë se po përpiqet të përshtatet me situatën dhe të ndërtojë vetëbesimin për t’u rikthyer në formën e pritshme.
Siç raporton nfl, Love ishte zgjedhja e tretë në draftin e 2026 dhe, në moshën 21-vjeçare, ka grumbulluar 70 jardë në 20 vrapime në dy ndeshjet e para, mesatare 3.5 jardë për përpjekje, si dhe pesë pranimet për 25 jardë. Në kolegj, te Notre Dame, ai ishte All-American dhe regjistroi mesatarisht 6.9 jardë për përpjekje në dy sezonet e fundit; në vitin e tij përfundimtar tejkaloi 95 jardë në scrimmage në nëntë nga 12 ndeshjet dhe shënoi 21 touchdown. Pjesën më të madhe të parasezonit e ndikoi një dëmtim në kyç, ndërsa aktualisht ndan minutat e sulmit me Tyler Allgeier dhe ka marrë 41.6 për qind të snaps-ave ofensivë të Arizonës. Ndër dy sfidat e para e ka hasur edhe mbrojtjen e vështirë të Seahawks.
Përballja e radhës e Love është kundër rivalëve të divisionalit, San Francisco 49ers. Skuadra mike paraqet disa probleme në repartin e mbrojtjes për shkak të dëmtimeve, kryesisht pas largimit të Nick Bosa për disa javë nga një dëmtim në viç gjatë ngrohjes së stërvitjes të enjten. Love e sheh këtë si mundësi për të rikthyer ritmin e tij dhe e përmend Christian McCaffrey si model: “Shpresoj të kem të njëjtin ndikim për skuadrën time. Dua të bëj gjërat që bën ai, por edhe të kem prekje time personale,” tha ai.
Me kohë dhe më shumë minuta në fushë pritet që statistikat e tij të përmirësohen; nfl vëren se fillimi i tij i ngadalshëm i karrierës është pjesërisht pasojë e dëmtimit të parasezonit dhe ndarjes së detyrave në backfield, por pritshmëritë mbeten të larta për të riun që kërkon të rikthehet në ritmin e tij të zakonshëm.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.