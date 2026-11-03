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Bota

LETËRSI – Philippe Jaenada merr çmimin ”Goncourt” 2026

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Philippe Jaenada

PARIS, 3 nëntor /ATSH-AFP/ – Çmimi ”Goncourt 2026” iu dha sot Philippe Jaenada për veprën “L’Inconnue du quai de Javel” (“Gruaja e panjohur e Quai de Javel”), në të cilën autori 62-vjeçar heton vrasjen e një gruaje të re nga Bretonia në fund të viteve 1940.

“Ai e bën të dukshme një grua që është bërë e padukshme, një viktimë, një viktimë të re së cilës policia i kushtoi pak vëmendje”, tha presidenti i ”Goncourt”, Philippe Claudel, për shtypin pasi shpalli fituesen.

Nëntë anëtarët e Akademisë i dhanë gjashtë vota Philippe Jaenada dhe tre Sylvain Prudhomme për veprën “De l’autre côté du lac” (“Në anën tjetër të liqenit”), një libër që ndjek udhëtimin e një fotografi që zhduket në male.

“Ndihem i gëzuar”, deklaroi fituesi me të mbërritur në restorantin ”Drouant” në Paris.

Philippe Jaenada pason kështu Laurent Mauvignier, i cili fitoi ”Goncourt” në vitin 2025 me “La Maison vide” (“Shtëpia e zbrazët”), i cili që atëherë është bërë një bestseller.

“Kur fiton një çmim letrar, është e mrekullueshme, është një gëzim. Sepse është një nga mënyrat e rëndësishme për të promovuar librin tënd, për të shitur libra dhe për të gjetur lexues”, tha Philippe Jaenada./ a.jor.

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