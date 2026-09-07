Futbollisti shqiptar Sabah Kerjota vendos ndeshjen në Skoci, gol në minutën e 96-të për Hearts
Futbollisti shqiptar Sabah Kerjota është bërë protagonist i fitores dramatike të Heart of Midlothian ndaj Dundee, duke shënuar golin vendimtar në minutën e 96-të të ndeshjes së Scottish Premiership të zhvilluar të dielën, më 6 shtator 2026, në Tynecastle.
Hearts fitoi 2-1, pasi ishte në disavantazh për pjesën më të madhe të takimit. Kerjota, i futur si zëvendësues në minutën e 60-të, shënoi golin e fitores në sekondat e fundit dhe njëkohësisht golin e tij të parë për Hearts që nga transferimi në klubin skocez verën e kaluar.
Dundee kishte kaluar në avantazh që në minutën e 17-të me Bradley Fink dhe dukej pranë një fitoreje të rëndësishme në transfertë. Hearts arriti të barazonte vetëm në minutën e 84-t, kur Cláudio Braga shënoi nga pika e penalltisë.
Në minutën e parë shtesë, Dundee mbeti me dhjetë lojtarë pas kartonit të kuq të Zan Besir. Hearts shtoi presionin dhe, në minutën e 96-të, pas një aksioni të nisur nga një goditje këndi, topi mbërriti te Kerjota brenda zonës. Shqiptari goditi me të majtën në diagonale dhe e dërgoi topin në cepin e poshtëm të portës, duke vulosur rezultatin 2-1.
Goli shkaktoi festë të madhe mes mbi 18 mijë tifozëve në Tynecastle. Kerjota u ndëshkua edhe me karton të verdhë për festimin e golit, ndërsa mediat skoceze e vendosën shqiptarin në qendër të raportimeve të pasndeshjes.
Sky Sports e cilësoi goditjen e Kerjotës si momentin që kompletoi “një përmbysje dramatike të vonë”, ndërsa STV News e vendosi emrin e shqiptarit drejtpërdrejt në titullin e raportimit të ndeshjes.
Fitorja ishte e katërta radhazi për Hearts në kampionat dhe e çoi skuadrën në vendin e dytë të renditjes në momentin e përfundimit të ndeshjes. Hearts mbetet gjithashtu i pamposhtur në tetë ndeshjet e fundit në të gjitha kompeticionet.
Kerjota, i lindur në Shkodër më 14 gusht 2001, është rritur në akademinë e Vllaznisë. Ai e ndërtoi pjesën më të madhe të karrierës së tij në Itali, duke luajtur për Narnese, Clitunno, Ancona, Montefano, Vigor Senigallia dhe Sambenedettese, përpara se të transferohej te Hearts në vitin 2025.
Sezonin e kaluar shqiptari ishte përdorur kryesisht si lojtar zëvendësues, por nën drejtimin e trajnerit Wouter Vrancken ka marrë më shumë minuta këtë vit. Goli kundër Dundee mund të jetë një pikë kthese për të, pasi është hera e parë që ai gjen rrjetën në kampionatin skocez.
Për futbollistin 25-vjeçar, mënyra se si erdhi goli i parë ishte vështirë të ishte më spektakolare: minuta e 96-të, rezultati 1-1 dhe një goditje që i dha Hearts tri pikët.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.