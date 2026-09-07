Mitsotakis paralajmëron Shqipërinë: Përparimi për të drejtat dhe pronat e minoritetit grek nuk është i mjaftueshëm
Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis ka deklaruar se Shqipëria nuk ka bërë ende përparim të mjaftueshëm në mbrojtjen e të drejtave dhe në regjistrimin e pronave të minoritetit kombëtar grek, duke paralajmëruar se Athina do të përdorë, “në momentin e duhur”, të drejtat që i jep procesi i anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.
Deklarata është bërë këtë të diel, më 6 shtator 2026, gjatë konferencës së shtypit të kryeministrit grek në kuadër të Panairit të 90-të Ndërkombëtar të Selanikut. Është një qëndrim i ri publik i Mitsotakis dhe ka rëndësi të drejtpërdrejtë për ecurinë evropiane të Shqipërisë.
I pyetur për Shqipërinë dhe marrëdhëniet e Athinës me Tiranën, Mitsotakis përsëriti se Greqia mbështet perspektivën evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor, por theksoi se çdo vend kandidat do të vlerësohet mbi bazën e përmbushjes së detyrimeve të tij.
Vëmendjen kryesore ai e përqendroi te minoriteti grek në Shqipëri.
“Kemi ende çështje me Minoritetin Kombëtar Grek në Shqipëri, të cilat ia kemi paraqitur palës shqiptare. Përparimi që është bërë në evidentimin e pronave dhe në mbrojtjen e të gjitha të drejtave nuk është i mjaftueshëm”, deklaroi kryeministri grek.
Por pjesa politikisht më e rëndësishme e deklaratës ishte lidhja që Mitsotakis bëri mes këtyre çështjeve dhe negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian.
Ai tha se Greqia do të përdorë instrumentet institucionale që disponon si vend anëtar i BE-së për të kërkuar garanci për mbrojtjen e minoritetit.
“Të jeni absolutisht të sigurt se, në momentin e duhur, do të ushtrojmë të drejtat tona, në mënyrë që të jemi plotësisht të sigurt se të drejtat e minoritetit mbrohen”, tha Mitsotakis.
Kryeministri grek argumentoi se çështja nuk duhet parë vetëm si një mosmarrëveshje dypalëshe shqiptaro-greke. Sipas tij, respektimi i të drejtave të minoriteteve, pronës dhe të drejtave të njeriut është pjesë e legjislacionit dhe standardeve të Bashkimit Evropian dhe për rrjedhojë hyn drejtpërdrejt në procesin e negociatave të anëtarësimit.
Ky pozicion merr peshë të veçantë për Tiranën sepse hapja dhe mbyllja e kapitujve negociues kërkon miratimin e vendeve anëtare të BE-së, çka i jep Greqisë mundësi konkrete për të kushtëzuar faza të procesit nëse Athina vlerëson se detyrimet nuk janë përmbushur.
Megjithatë, Mitsotakis nuk vuri në dyshim në tërësi perspektivën evropiane të Shqipërisë. Përkundrazi, ai bëri dallim mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, duke thënë se Shkupi ndodhet në një fazë shumë më të hershme dhe se në negociatat e tij nuk ka aktualisht përparim substancial.
Mesazhi ndaj Shqipërisë, pra, ishte më i nuancuar: Athina mbështet anëtarësimin, por paralajmëron se nuk do ta trajtojë procesin si automatik dhe se çështjet e minoritetit grek do të hyjnë në ekuacionin e negociatave.
Deklarata është veçanërisht e rëndësishme në një moment kur Shqipëria po përpiqet të përshpejtojë negociatat e anëtarësimit dhe kryeministri Edi Rama po kërkon publikisht një integrim më të shpejtë politik të vendeve kandidate. Vetëm një ditë më parë, në Forumin Ambrosetti në Itali, Rama kërkoi që vendet në proces anëtarësimi të përfshihen që tani më ngushtë në tryezën politike të Bashkimit Evropian.
Mesazhi i ardhur sot nga Selaniku tregon anën tjetër të këtij procesi: përparimi i Shqipërisë drejt BE-së nuk përcaktohet vetëm nga dëshira e Tiranës apo nga mbështetja e institucioneve evropiane, por edhe nga vlerësimi individual dhe eventualisht vetoja e secilit shtet anëtar.
Për këtë arsye, deklarata e Mitsotakis është më shumë sesa një koment për marrëdhëniet shqiptaro-greke. Ajo përbën një paralajmërim të drejtpërdrejtë se çështja e pronave dhe e të drejtave të minoritetit grek mund të bëhet pjesë konkrete e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian në fazat e ardhshme.
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