«Live in 3,2,1…»: premierë botërore në Chapel Theatre — komedia që sjell kaosin e televizionit live të viteve ’50
Tour de Force prezanton komedinë e re me premierë botërore më 8 tetor në Milwaukie të Oregonit — një ftesë pas kamerave të një drame televizive që transmetohet drejtpërdrejt.
Një komedi e re që e çon publikun prapa kamerave të televizionit të viteve të para do të ketë premierën e saj botërore muajin e ardhshëm në Oregon. Tour de Force do të prezantojë «Live in 3,2,1…» në Chapel Theatre të Milwaukie-t, me një shfaqje paraprake më 8 tetor dhe shfaqje që zgjasin deri më 24 tetor.
Vendosur në një studio të RCA-së në Rockefeller Center, komedia ndjek një ekip të ri televiziv që përgatitet të dalë live me episodin e parë dramatik të transmetimit të tij. Planet ndërlikohen me mbërritjen e një regjisori të famshëm hollywoodian dhe tre yjeve të filmave, të cilët nuk janë aspak gati për kërkesat e pamëshirshme të televizionit të drejtpërdrejtë.
Produksioni kombinon komedinë skenike me elementë multimedialë dhe një transmetim live të transmetimit fiktiv: publiku sheh njëkohësisht atë që do të shihnin shikuesit në shtëpi — dhe gafat e çastit që ndodhin prapa kamerave, larg syrit të kamerës.
Në ansambël marrin pjesë Matt Sunderland, Brandie Sylfae, Alexi Lewis, Tyler Hulegaard, Kristen Svenson, Todd A. Robinson, Morgan Voellger, Danny Walker, Maddy Gourlay dhe Rick Warren. Shfaqjet jepen të enjteve, të premteve dhe të shtunave në orën 19:30 dhe të dielave në orën 14:00. Biletat kushtojnë 35 dollarë, ndërsa të enjteve vlen oferta “Arts for All” — pagesë vullnetare. Për shkak të përmasave intime të sallës, numri i vendeve është i kufizuar.
Burimi: BroadwayWorld (https://www.broadwayworld.com/brooklyn/article/LIVE-IN-321-World-Premiere-to-Open-at-Chapel-Theatre-20260918)
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