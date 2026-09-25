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Politika

LIVE/ Kryeministri Rama nga Asambleja e OKB-së: Shqipëria vendi i parë që e solli në qeveri me Diellën!

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Shqipëria vendi i parë që

Kryeministri Edi Rama mbajti fjalimin e tij nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së sot në Nju Jork (25 shtator) në emër të Shqipërisë.

Nga salla e OKB-së kreu i ekzekutivit e nisi fjalën e tij me Inteligjencën Artificiale, ku theksoi se:

“Rreziku për Inteligjencën Artificiale është se do i përgjigjet në mënyrë të bindur njeriut të gabuar”.

Ai përkrahu zhvillimin e teknologjisë dhe Inteligjencës Artificiale duke “e kontrolluar atë sa më mirë dhe krijuar institucione efikase dhe civilizim”.

“Zoti President, të dashur përfaqësues të Kombeve të Bashkuara, jam surprizuar shumë pozitivisht që shumë miq donin të dinin rreth asaj që po ndodh në vendin tonë me AI. Ndryshoi kuptimin e mbijetesës njerëzore. Kush mund të hyjë në mendjen e një qytetari, të imitojë një zë të besuar. Shqipëria nuk është zhvilluese e modeleve të fjalës së fundit, por jemi një komb që e kemi jetuar të ardhmen që të tjerët ende janë duke e debatuar. Mendoj që mesazhi që ju detyrohemi është tejet i thjeshtë, rreziku i menjëhershëm është që AI nuk do ndalet së binduri njerëzimit, por do t’i bindet njeriut të gabuar“, e nisi fjalën e tij kryeministri.

Ai foli edhe për zbatimin e Inteligjencës në Qeveri, me rastin e Diellës, duke rrëfyer eksperiencën e Shqipërisë në këtë fushë.

“Shqipëria vendi i parë që solli Inteligjencën Artificiale në strukturën qeveritare nëpërmjet Diellës. Procedurat bëhen më transparente dhe shteti më llogaridhënës”.

“Rreziku më i madh nuk është se inteligjenca artificiale do të ndalet së binduri njerëzimit. Rreziku më i madh do të jetë nëse do t’i bindet njeriut të gabuar. Sfida vjen në tre nivele; çfarë bën inteligjenca në vendin tonë, çfarë na bën ne, dhe kush e përfton fuqinë për të mbërritur te ne,” deklaroi Rama.

Sipas tij, sfida e inteligjencës artificiale shtrihet në tre nivele kryesore: çfarë bën ajo në vendin tonë, çfarë na bën ne si individë dhe si shoqëri, dhe kush e përfton fuqinë për të mbërritur te ne.

Kryeministri theksoi se makineritë nuk kanë ndërgjegje, por mund të “huazojnë” shtrirjen e një qeverie, pozicionin e një arme dhe intimitetin e një miku.

Në të njëjtën kohë, ai vuri në dukje stimujt ekonomikë që rrethojnë zhvillimin e inteligjencës artificiale, të cilët shpesh zëvendësojnë përpjekjen njerëzore në vend që të rrisin kapacitetin e njeriut.

“Mund të krijojmë institucione më efikase, por do të kemi njerëz më pak të aftë,” paralajmëroi Rama.

Në fjalën e tij, kryeministri shqiptar e trajtoi inteligjencën artificiale si një teknologji me potencial të dyfishtë: mjet që mund të forcojë qeverisjen dhe shërbimet publike, por edhe rrezik serioz nëse bie në duar të gabuara ose përdoret pa kontroll dhe pa përgjegjësi njerëzore.

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