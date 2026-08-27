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Jonathan Kuminga firmos me Minnesota Timberwolves, pavarësisht interesit të Lakers Matt Olson hap ndeshjen me homer, Atlanta Braves ndaj Los Angeles Dodgers — 26 gusht 2026 Matt Boldy sjell vetëbesim dhe rrit pritshmëritë te Wild San Jose transferon mesfushorin Eduard Löwen nga St. Louis CITY DeWanna Bonner firmos kontratë me Atlanta Dream pas blerjes së marrëveshjes me Phoenix
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MLB

Matt Olson hap ndeshjen me homer, Atlanta Braves ndaj Los Angeles Dodgers — 26 gusht 2026

· 2 min lexim

Më 26 gusht 2026, Atlanta Braves (77-55) dhe Los Angeles Dodgers (80-52) u përballën në një ndeshje që nisi me aksione të shpejta. Në pjesën e parë në fund të inningut (bot 1), Matt Olson goditi një homer të thellë në drejtim të djathtë për të kaluar në avantazh skuadrën e Atlantës. Në fund të të njëjtës ndarje, Ronald Acuña u largua me një groundout te shortstopi, ndërsa Drake Baldwin u përball me një strikeout.

Siç raporton Bleacher Report, në krye të pjesës së parë Max Muncy hoqi një groundout në infieldin e cekët, teksa Mauricio Dubón u tregua i saktë në dorëzim te Matt Olson, dhe Mookie Betts mori një walk. Po ashtu, Roki Sasaki regjistroi një strikeout ndaj Drake Baldwin dhe ishte i përmendur me një total prej 15 hedhjesh në atë përqindje të parë.

Radhët fillestare dhe veprimet e para treguan një duel të ngjeshur midis goditësve dhe pitcher-ave: Freddie Freeman dhe Max Muncy dhanë groundout-e në pjesën e parë ndërsa mbrojtja e të dy skuadrave bëri një start solid. Emrat dhe lëvizjet taktike të para do të përcaktojnë sesi do të zhvillohet pjesa e mbetur e takimit.

Gjatë vijimit të ndeshjes do të publikohen statistika të përditësuara dhe njoftime për gjendjen e lojtarëve; Sipas Bleacher Report, azhurnimet e mëtejshme dhe rezultatet live do të pasojnë gjatë zhvillimit të takimit.

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