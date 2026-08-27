Matt Olson hap ndeshjen me homer, Atlanta Braves ndaj Los Angeles Dodgers — 26 gusht 2026
Më 26 gusht 2026, Atlanta Braves (77-55) dhe Los Angeles Dodgers (80-52) u përballën në një ndeshje që nisi me aksione të shpejta. Në pjesën e parë në fund të inningut (bot 1), Matt Olson goditi një homer të thellë në drejtim të djathtë për të kaluar në avantazh skuadrën e Atlantës. Në fund të të njëjtës ndarje, Ronald Acuña u largua me një groundout te shortstopi, ndërsa Drake Baldwin u përball me një strikeout.
Siç raporton Bleacher Report, në krye të pjesës së parë Max Muncy hoqi një groundout në infieldin e cekët, teksa Mauricio Dubón u tregua i saktë në dorëzim te Matt Olson, dhe Mookie Betts mori një walk. Po ashtu, Roki Sasaki regjistroi një strikeout ndaj Drake Baldwin dhe ishte i përmendur me një total prej 15 hedhjesh në atë përqindje të parë.
Radhët fillestare dhe veprimet e para treguan një duel të ngjeshur midis goditësve dhe pitcher-ave: Freddie Freeman dhe Max Muncy dhanë groundout-e në pjesën e parë ndërsa mbrojtja e të dy skuadrave bëri një start solid. Emrat dhe lëvizjet taktike të para do të përcaktojnë sesi do të zhvillohet pjesa e mbetur e takimit.
Gjatë vijimit të ndeshjes do të publikohen statistika të përditësuara dhe njoftime për gjendjen e lojtarëve; Sipas Bleacher Report, azhurnimet e mëtejshme dhe rezultatet live do të pasojnë gjatë zhvillimit të takimit.
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