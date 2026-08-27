Jonathan Kuminga firmos me Minnesota Timberwolves, pavarësisht interesit të Lakers
Jonathan Kuminga ka gjetur një skuadër të re pas pjesës së dytë të sezonit 2025-26, kur luajti për Atlanta Hawks. Hawks refuzuan opsionin e klubit prej 24.3 milionë dollarësh për sezonin 2026-27, gjë që e dërgoi atë në lirinë e tregut; për pesë sezonet e para të karrierës ai ishte te Golden State, ndërsa në Atlanta shënoi mesatarisht 12.2 pikë dhe 5.6 kërcime si zëvendës.
Sipas Bleacher Report, Kuminga pritet të nënshkruajë një kontratë dyvjeçare me vlerë 13 milionë dollarë me Minnesota Timberwolves, një marrëveshje që thuhet se u arrit edhe pse Los Angeles Lakers dhe skuadra të tjera ofruan pak më shumë. Lajmi u përfol edhe përmes raportimeve të Shams Charania të ESPN, ndërkohë që analistët e kapacitetit të pagave, përfshirë Bobby Marks, dhanë informacion të përditësuar në lidhje me situatën e Wolves.
Ndryshimi i ambientit pritet t’i ofrojë Kuminga mundësinë për një rol më të madh se ai që kishte në Atlanta. Minnesota ka ndërmarrë ndryshime të rëndësishme gjatë afatit të verës, duke u ndarë nga Julius Randle dhe Naz Reid dhe duke përforcuar repartin e pasëm për të ndihmuar Anthony Edwards. Megjithëse nënshkrimi i Kuminga nuk shihet si një lëvizje që do të përcaktojë sezonin, ai pritet të sigurojë minuta të dobishme nga banka dhe mund të ketë hapësirë për përmirësim në zhvillimin e karrierës së tij.
Shanset që Kuminga të bëjë një hap përpara në karrierë me Minnesota kanë tërhequr vëmendje, dhe Bleacher Report thekson se kjo lëvizje pasqyron planifikimin e skuadrës për të forcuar skemën dhe shtresuar skuadrën drejt konkurrimit për titull.
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