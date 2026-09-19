Lojtari i vitit në ligat inferiore 2026 për secilën organizatë të MLB
Me përfundimin e sezonit 2026 të MLB-së, fanellat e ligave inferiore po mbyllen dhe është koha për të evidentuar lojtarët më të dalluar të MiLB gjatë vitit. Artikulli zbulon për secilën organizatë atë prospect që arriti prodhimin më të spikatur gjatë sezonit 2026, duke u fokusuar vetëm tek performanca e këtij viti.
Siç raporton Bleacher Report, kriteret përzgjedhëse u bazuan ekskluzivisht në prodhimin gjatë vitit 2026: potenciali i së ardhmes, performanca e mëparshme apo pozicioni në listat e prospect-ëve nuk u morën parasysh, ndërsa mosha e lojtarit në nivelin ku luajti ishte një faktor shtesë. Janë përfshirë si pjatuesit ashtu edhe pitcher-at dhe vetëm ata që ruajnë ende statusin e prospect-ëve ishin të vlefshëm për vlerësim.
Në divizionin AL East, emra si peshë të rëndësishme dolën në pah: për Baltimore, LHP Joseph Dzierwa shënoi ERA 2.27 dhe 149 strikeout në 131.0 iningë; për Boston, shortstop Franklin Arias regjistroi një sezon me .320/.397/.551 dhe 24 homer; New York Yankees përzgjodhën IF/OF Jackson Lovich me .287/.361/.512, 24 homer dhe 41 vjedhje baze; Tampa Bay u përfaqësua nga OF Theo Gillen (.315/.419/.546, 22 homer, 44 stolen bases); dhe Toronto shfaqi 1B/3B Sean Keys me 28 homer dhe një linjë .294/.417/.602.
Në AL Central dhe AL West u evidentuan disa premtime të mëdha: White Sox zgjodhën SS/3B Caleb Bonemer me 37 homer dhe një OPS .880 të përafërt; Cleveland kishte 1B Ralphy Velazquez (.293/.381/.555, 29 homer); Minnesota ndoqi me SS Marek Houston, një lojtar me .312/.392/.455 dhe 50 vjedhje baze; ndërsa në Perëndim, OF Devin Taylor nga Oakland shënoi .308/.412/.488 me 22 homer, dhe Houston paraqiti C/1B Jason Schiavone me 32 homer dhe efikasitet të lartë në baza të vjedhura për një catcher.
Në anën e National League, emra të tillë si OF Eric Hartman i Atlanta (49 XBH, 26 homer, 56 stolen bases) dhe OF Brandon Compton i Miami (35 homer në 124 ndeshje) dolën si udhëheqës. New York Mets përmenden për SS Mitch Voit që tregoi rritje në Double-A, ndërsa Philadelphia vuri në plan të parë SS Bryan Rincon me .267/.410/.517, 26 homer dhe 30 stolen bases. Në NL Central, Milwaukee solli 3B Andrew Fischer me 48 homer, ndërsa Pittsburgh pati 3B Murf Gray me .305/.402/.567 dhe 32 homer.
Këto përzgjedhje pasqyrojnë lojtarët më produktivë të sistemeve farm këtë vit dhe shërbejnë si pasqyrë e talenteve që mund të ndikojnë në majat e MLB në vitet e ardhshme; për listën e plotë të emrave dhe statistikat specifike mund të konsultoheni me burimin origjinal, Bleacher Report.
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