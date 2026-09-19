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19 Sht 2026
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MLB

Yankees dhe Diamondbacks 0-0 në nisje të ndeshjes më 18 shtator 2026

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Më 18 shtator 2026 New York Yankees u përballën me Arizona Diamondbacks në një takim që mbeti i papërfunduar dhe pa gola në pjesët e para. Skuadra e Yankees hyri në ndeshje me bilanc 88-64, ndërsa Diamondbacks paraqitej me 80-73.

Sipas Bleacher Report, në pjesën e sipërme të rrethit të parë Paul Goldschmidt mori një shëtitje, ndërsa Cody Bellinger figuronte në radhët e goditësve me mesatare .276. Ndeshja vijoi pa gola të regjistruar dhe me pak aksion në vija të para.

Lajmet e ditës përfshinë shqetësimin për gjendjen fizike të disa lojtarëve kryesorë; mungesa e një elementi të tillë do të ndikonte në strategjinë e ekipeve dhe në renditjet për pjesën e mbetur të sezonit.

Siç raporton Bleacher Report, zhvillimet rreth lëndimeve dhe ecuria e ndeshjes do të ndiqen nga afër gjatë orëve të ardhshme, ndërsa të dyja skuadrat përpiqen të ruajnë vendet e tyre në garën për play-off.

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