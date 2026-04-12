Lufta e Iranit: Çfarë po ndodh në ditën e 44-t të konfliktit SHBA-Iran?
Bisedimet SHBA-Iran në Islamabad përfundojnë pa një marrëveshje, me secilën palë që fajëson tjetrën për dështimin e negociatave 21-orëshe.
Shtetet e Bashkuara dhe Irani nuk kanë arritur të arrijnë një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës së tyre përgjithmonë, pavarësisht bisedimeve të gjata që përfunduan të dielën në kryeqytetin pakistanez, Islamabad, duke rrezikuar një armëpushim të brishtë.
Të dielën, secila palë fajësoi tjetrën për dështimin e negociatave 21-orëshe për t’i dhënë fund luftimeve që kanë vrarë mijëra njerëz, shumica e tyre në Iran, dhe kanë rritur çmimet globale të naftës dhe gazit që nga fillimi i tyre më shumë se gjashtë javë më parë.
“Lajmi i keq është se nuk kemi arritur një marrëveshje dhe mendoj se ky është një lajm i keq për Iranin shumë më tepër sesa për Shtetet e Bashkuara të Amerikës”, u tha gazetarëve pak para se të largohej nga Islamabadi zëvendëspresidenti JD Vance, kreu i delegacionit amerikan.
Ministri i Jashtëm i Pakistanit, Ishaq Dar, tha se Islamabadi do të vazhdojë të lehtësojë bisedimet e paqes midis dy armiqve të hershëm.
Ja çfarë dimë:
Në Iran
Ministria e Punëve të Jashtme e Iranit tha se askush nuk kishte pritur që bisedimet të arrinin një marrëveshje në një seancë të vetme pasi negociatat në Islamabad ngecën të dielën. “Natyrisht, që nga fillimi, nuk duhej të prisnim të arrinim një marrëveshje në një seancë të vetme. Askush nuk kishte një pritje të tillë”, tha zëdhënësi i ministrisë Esmaeil Baghaei, sipas transmetuesit shtetëror IRIB.
Në Teheran, banorët i thanë agjencisë së lajmeve Associated Press se ishin skeptikë, por shpresëplotë pasi javë të tëra sulmesh ajrore lanë shkatërrime në të gjithë vendin e tyre me rreth 93 milionë banorë. Më shumë se 2,000 iranianë janë vrarë në luftën SHBA-Izrael kundër Iranit.
Në SHBA
“Ne largohemi nga këtu me një propozim shumë të thjeshtë, një metodë mirëkuptimi që është oferta jonë përfundimtare dhe më e mirë. Do të shohim nëse iranianët e pranojnë atë”, tha Vance, përpara se të fluturonte nga Pakistani. Vance tha se foli me Presidentin Donald Trump “gjashtë dhjetëra herë, një duzinë herë, gjatë 21 orëve të fundit” dhe gjithashtu foli me Sekretarin e Shtetit Marco Rubio, Sekretarin e Thesarit Scott Bessent dhe Brad Cooper, kreun e Komandës Qendrore të SHBA-së.
“Ne po negocionim me mirëbesim”, tha Vance, duke folur në një podium para një palë flamujsh amerikanë me të dërguarit specialë Steve Witkoff dhe Jared Kushner në krah të tij.
Trump këmbënguli disa orë pas fillimit të bisedimeve se Uashingtoni kishte triumfuar tashmë në fushën e betejës duke vrarë udhëheqës iranianë dhe duke shkatërruar infrastrukturën kryesore ushtarake. “Nëse bëjmë një marrëveshje apo jo, nuk ka rëndësi për mua … sepse kemi fituar.”
Ushtria amerikane tha se dy shkatërrues kaluan nëpër Ngushticën e Hormuzit përpara punës së pastrimit të minave, një rast i parë që nga fillimi i luftës. Media shtetërore e Iranit, megjithatë, raportoi se komanda e përbashkët ushtarake e mohoi këtë.
David Des Roches, profesor në Institutin Thayer Marshall në SHBA, i tha Al Jazeera se ndërsa Uashingtoni ia sqaroi qëndrimin e tij Iranit gjatë bisedimeve në Islamabad, nuk e ndryshoi qëndrimin e tij. “Ekziston një përkufizim i objektivave. Mendoj se Presidenti Trump ka qenë i qartë, duke thënë se Iranit nuk mund t’i lejohet të zhvillojë një armë bërthamore si një qëllim lufte amerikan, dhe ata nuk mund ta bëjnë këtë.”
Në Liban
Izraeli vazhdoi me sulmet në Liban, me ushtrinë që pretendon se sulmoi një “hedhës raketash të ngarkuar dhe gati për t’u lëshuar” gjatë natës në Jouaiya, në jug.
Në ditët e fundit, Libani ka parë një valë protestash, përfshirë një në Bejrut, duke kundërshtuar perspektivën e negociatave të drejtpërdrejta midis Izraelit dhe Libanit.
Heidi Pett e Al Jazeera raportoi se presioni i SHBA-së mbi Izraelin ka çuar në një moment pauze në Bejrut, por sulmet kanë vazhduar me shumë intensitet në të gjithë jugun e vendit. “Por përvoja për banorët që jetojnë në jug nuk ka ndryshuar aq shumë,” raportoi ajo.
Ministria libaneze e Shëndetit Publik tha se të paktën 2,020 persona janë vrarë dhe 6,436 të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite që nga 2 marsi.
Në Izrael
Transmetuesi izraelit Channel 12 tha se një dron u nis nga Libani, duke aktivizuar sirenat në rajonin e Galilesë së Epërme; ai u interceptua.
