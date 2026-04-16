Tiranë 25°C · Pjesërisht vranët 16 April 2026
EUR/USD 1.1799 EUR/GBP 0.8696 EUR/CHF 0.9223 EUR/ALL 95.7422 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4001 EUR/TRY 52.8102 EUR/JPY 187.48 EUR/CAD 1.6216 EUR/USD 1.1799 EUR/GBP 0.8696 EUR/CHF 0.9223 EUR/ALL 95.7422 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4001 EUR/TRY 52.8102 EUR/JPY 187.48 EUR/CAD 1.6216
16 Apr 2026
Nëpunësit civilë të BE po detyrohen të mos përdorin më WhatsApp-in Policia hap kamerat: Pesë të mitur i vunë zjarrin pallatit "Arlis" Mali i Zi në BE në 2028, Milatoviç pyetet për letrën e Ramës e Vuçiç: Ne po punojmë për anëtarësim të plotë Lufta në Iran, Banka e Anglisë parashikon inflacion të lartë në shumë vende Desailly, "sparkatë" e dyfishtë: Leao nuk është lider, Bastoni as sa gjysma e Maldinit
Europa

Lufta në Iran, Banka e Anglisë parashikon inflacion të lartë në shumë vende

Guvernatori i Bankës së Anglisë, Andrew Bailey ka paralajmëruar se kriza e energjisë e shkaktuar nga lufta me Iranin do të rrisë çmimet në shumë vende dhe ka të ngjarë të heqë dorë nga ulja e normave të interesit në Mbretërinë e Bashkuar.

“Ky është një tronditje shumë e madhe energjetike”, i tha ai BBC-së në një intervistë të transmetuar të mërkurën, në kuadër të Takimeve vjetore të Pranverës së Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore në Uashington.

Për shumë pjesë të botës, inflacioni do të jetë më i lartë dhe lufta do të ketë një efekt negativ në aktivitetin ekonomik.

Përpara luftës, ai kishte pritur një ose dy ulje të normave të interesit këtë vit në Mbretërinë e Bashkuar, por ky nuk ishte më parashikimi qendror i Bankës së Anglisë.

Nga ana tjetër, banka qendrore nuk do të nxitohet të rrisë normat e interesit, por do të preferonte të priste për të parë se si do të ndikojë lufta në ekonominë dhe inflacionin e Mbretërisë së Bashkuar.

“Është shumë herët për të formuar gjykime të forta për këtë”, tha ai .

Ndërkohë, ministrja e financave të Mbretërisë së Bashkuar, Rachel Reeves, tha se ishte një “gabim” që Shtetet e Bashkuara i dhanë fund bisedimeve me Iranin dhe nisën luftën që në fillim.

“Nuk jam e bindur se jemi më të sigurt sot sesa ishim disa javë më parë”, tha ajo të mërkurën në Forumin Invest In America në Uashington, DC.

