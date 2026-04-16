Mali i Zi në BE në 2028, Milatoviç pyetet për letrën e Ramës e Vuçiç: Ne po punojmë për anëtarësim të plotë
Anëtarësimi i Malit të Zi në BE deri në vitin 2028 është ende realist dhe qëllimi i vendit është anëtarësimi i plotë, në kontrast me propozimet e fundit nga rajoni që mbështesnin një nivel më të ulët integrimi. Këto ishin pikat e ngritura nga Presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatoviç, në intervistën e tij gjatë vizitë së tij në Berlin.
Gjatë vizitës së sotme, Milatoviç u takua me anëtarë të Bundestagut dhe mbajti një fjalim në Komisionin për Çështjet Evropiane.
Milatoviç tha se Mali i Zi duhet të bëhet shteti i 28-të anëtar i BE-së deri në vitin 2028 dhe se vendi ende e konsideron këtë realiste.
“Shpresojmë t’i mbyllim të gjitha kapitujt deri në fund të këtij viti, ose gjatë vitit të ardhshëm, në mënyrë që gjysma e dytë e vitit 2027 dhe 2028 të mbeten për ratifikimin e pranimit të Malit të Zi në BE në parlamentet e 27 shteteve anëtare. Nëse do të jetë viti 2028 apo 2029 nuk është vendimtare, por duhet të ndodhë gjatë mandatit të Komisionit aktual”, tha Milatoviç.
Ai shtoi se pranimi i Malit të Zi do të kishte një rëndësi më të gjerë: do t’u sinjalizonte të gjitha vendeve kandidate se procesi i zgjerimit është gjallë.
I pyetur në lidhje me propozimin e fundit nga Presidenti serb Aleksandar Vuçiç dhe Kryeministri shqiptar Edi Rama që vendet e kualifikuara mund të pranohen në tregun e vetëm të BE-së dhe në zonën Shengen, por jo në anëtarësim të plotë, Milatoviç tha se “nga pikëpamja e autorëve është plotësisht legjitime”.
“Megjithatë, Mali i Zi po ndjek procesin tradicional të pranimit si të gjitha vendet deri më tani. Ne po negociojmë për t’u bërë një shtet anëtar i plotë”, tha ai.
Milatoviç u pyet gjithashtu për mungesën e dukshme të mbështetjes në Gjermani dhe, veçanërisht, në Francë për pranimin e shteteve të reja anëtare. Ai tha se u përqendrua në gjërat që Mali i Zi mund t’i kontrollojë në të vërtetë.
“Nuk flas vetëm me presidentë dhe kryeministra, por edhe me parlamente, me aktorë të ndryshëm politikë, sepse e kuptojmë që Mali i Zi po i bashkohet një klubi vendesh demokratike ku qeveritë mund të ndryshojnë. Varet nga ne të diskutojmë përfitimet e anëtarësimit tonë jo vetëm me qeveritë, por edhe me partitë opozitare”, tha ai.
Ai shtoi gjithashtu se, kur ishte në Francë, përveç bisedës me presidentin, vizitoi parlamentin, paraqiti përpjekjet e Malit të Zi dhe iu përgjigj shumë pyetjeve nga deputetët francezë, përfshirë disa pyetje shumë të vështira.
“Përshtypja ime është se Presidenti Macron është i përgatitur të mbështesë pranimin e një anëtari të ri në BE”, përfundoi Milatoviç.
