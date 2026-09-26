Lukaku provokon italianët, Donarumën s’e mbajnë nervat pas humbjes! Fusha kthehet në ring pas ndeshjes!
Ndeshja e parë e Italisë pas rikthimit të Roberto Mancinit si trajner nuk është aspak e lumtur.
Në Romë, “Të kaltrit” mposhten 0-2 në shtëpi kundër Belgjikës dhe në fund ka vend edhe për tensione e përplasje fjalësh.
Pikërisht pas vërshëllimës së trefishtë, gjyqtari u desh të ndante Gianluigi Donnarummën dhe Romelu Lukakun, të cilët ishin përplasur ashpër. Të dy iu afruan në mënyrë kërcënuese njëri-tjetrit pasi shkëmbyen disa fjalë të tepërta.
Provokimi
Sulmuesi belg provokoi duke bërë me duar gjestin e 0-2 për të theksuar fitoren e skuadrës së tij ndaj Italisë dhe duke e çuar gishtin te goja për t’i mbyllur gojën italianëve.
Në atë moment, portieri i Manchester City-t (shënim: ashtu siç është në tekstin origjinal), i tërbuar, u drejtua deri te rrethi i mesfushës për t’i kërkuar llogari me tone të ashpra kundërshtarit.
Gjyqtari i ndeshjes u detyrua të nxirrte kartonin e verdhë si për Donnarummën ashtu edhe për Lukakun për të rikthyer rregullin.
Në kaosin e krijuar, me shumë lojtarë të të dyja skuadrave që u afruan në rrëmujë, u ndëshkua me karton të verdhë edhe Maldini, i cili më parë kishte mbajtur një kundërshtar dhe i ishte afruar ish-qendërsulmuesit të Napolit dhe Interit.
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