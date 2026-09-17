Lupita Nyong’o hap premierën e “Pre-Existing Condition” në Greenwich House Theater
Drama e Marin Ireland për pasojat e një marrëdhënieje abuzive u hap zyrtarisht në New York; rolin "A" do ta luajnë me radhë Phillipa Soo, Hari Nef, Edie Falco dhe Whitney White
Drama “Pre-Existing Condition”, shkruar nga e nominuara për Tony Marin Ireland dhe e drejtuar nga e nominuara për Tony Maria Dizzia, u hap zyrtarisht të mërkurën në Greenwich House Theater në New York. Në qendër të dramës, që trajton pasojat e një marrëdhënieje abuzive, është fituesja e Oscar-it dhe e nominuara për Tony, Lupita Nyong’o, e cila luan rolin e “A”-së, gruas që përpiqet të ecë përpara pas një marrëdhënieje që i ndryshoi jetën.
Nyong’o do të mbetet në produksion deri më 26 shtator. Pas saj, roli do të interpretohet me radhë nga një kastë yjesh: e nominuara për Tony dhe Emmy, Phillipa Soo (28 shtator – 17 tetor), e nominuara për Tony, Susannah Flood (18 tetor – 7 nëntor), Hari Nef (9–28 nëntor), fituesja e Emmy dhe Golden Globe, Edie Falco (30 nëntor – 19 dhjetor), dhe në fund regjisorja dhe aktorja e nominuar dy herë për Tony, Whitney White (21 dhjetor – 8 janar 2027), e cila është edhe performuesja e fundit që iu bashkua kastës rotative.
Nga prodhimi origjinal në Connelly Theater kthehen Greg Keller, Dael Orlandersmith dhe Sarah Steele; Susannah Perkins do të zëvendësojë Steele gjatë tetorit, ndërsa Josh Tobin dhe Sarin Monae West shërbejnë si rezervistë. Drama ndjek “A”-në ndërsa përpiqet të vazhdojë jetën, duke shqyrtuar mënyrat se si dhuna dhe trauma vazhdojnë të ndikojnë në jetën e përditshme.
Ekipi krijues përfshin skenografin Cate McCrea, kostumografin Enver Chakartash, dizajneren e ndriçimit Isabella Byrd, dizajnerin e zërit Palmer Hefferan, regjisoren e kastës Taylor Williams dhe konsulenten krijuese Anne Kauffman. Biletat për “Pre-Existing Condition” janë në shitje në Greenwich House Theater deri më 8 janar 2027.
Burimi: BroadwayWorld (https://www.broadwayworld.com/article/Photos-PRE-EXISTING-CONDITION-Opens-at-Greenwich-House-Theater-20260917)
Fotoja kryesore: Gordon Correll, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
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