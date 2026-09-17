New York Gilbert & Sullivan Players zbulon sezonin 2026–2027: “The Mikado”, “The Pirates of Penzance” dhe një premierë botërore
Kompania njujorkeze e operetave të Gilbert & Sullivan do të ngjisë në skenë tre produksione kryesore në Kaye Playhouse, dy turne kombëtare, si dhe premierën botërore të “A G&S Carol: A Live Radio Play”.
New York Gilbert & Sullivan Players (NYGASP) ka zbuluar programin e sezonit 2026–2027, që përfshin tre produksione kryesore, dy turne kombëtare dhe një premierë botërore, njoftoi kompania e njohur e operetave të Gilbert & Sullivan.
Sezoni hapet me “The Mikado” (23–25 tetor), në shënimin e dhjetëvjetorit të produksionit të NYGASP, i cili ka shënuar tre cikle të shitura në New York dhe turne kombëtare. I drejtuar nga David Auxier-Loyola, produksioni përfshin një prolog dhe një kornizë dramatike që e vendosin veprën në kontekstin e saj historik, me skenografi nga Anshuman Bhatia dhe kostume nga Quinto Ott që bashkojnë ndikimet viktoriane dhe japoneze.
Premiera botërore do të jetë “A G&S Carol: A Live Radio Play” (5–6 dhjetor), në Leonard Nimoy Thalia në Symphony Space. Vepra e re, e shkruar nga anëtari i kompanisë Michael J. Connolly, bashkon historinë klasike të fantazmave të Charles Dickens me hitet e kanonit të Gilbert & Sullivan, të paraqitura si një radio-dramë e epokës së artë.
“The Pirates of Penzance” rikthehet për një shfaqje dyjavore (9–17 janar 2027) — opera e vetme e Gilbert & Sullivan që pati premierën botërore në Broadway, e cila mbetet vepra e tyre më popullore në Shtetet e Bashkuara. Sezoni mbyllet me “The Gondoliers” (10–11 prill 2027), ndërsa midis produksioneve njujorkeze kompania do të niset në turne me “H.M.S. Pinafore” dhe “The Pirates of Penzance”. Të tria produksionet kryesore do të luhen në Kaye Playhouse të Hunter College.
Burimi: Playbill — https://playbill.com/article/new-york-gilbert-sullivan-players-announce-2026-27-season
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