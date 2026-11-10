Mahogany u la në pankinë për shkelje të përsëritura të rregullave, Campbell thotë se topi është në fushën e tij
Christian Mahogany, roja i majtë titullar i Detroit Lions, qëndroi në pankinë gjatë gjithë pjesës sulmuese të ndeshjes së të dielës kundër Miami Dolphins, pasi shkeli rregullat e skuadrës, siç raporton Detroit Free Press. Ai ishte veshur për ndeshje, por u kufizua në vetëm pesë snaps në skuadrat speciale, kryesisht në mbrojtjen e field goal-it.
Në vend të tij startoi Miles Frazier, në vitin e dytë, i cili luajti çdo snap, ndërsa Lions fituan 19-9 dhe u ngjitën në 6-2. Frazier, zgjedhje e raundit të pestë të draftit 2025 nga LSU, hasi vështirësi në fillim kundër mbrojtjes së Miamit, veçanërisht kundër Zach Sieler, por u stabilizua në pjesën e dytë, sipas raportimeve të Yardbarker.
Të hënën, trajneri Dan Campbell tha se çështja ishte adresuar. “Jemi mirë, fola me të këtë mëngjes, topi është në fushën e tij”, tha Campbell, duke konfirmuar se Mahogany nuk është kandidat për shkëmbim para afatit të sotëm të shkëmbimeve. Rikthimi i tij në formacionin titullar, pra, varet nga vetë lojtari.
Të martën, në intervistën radiofonike, Campbell zbuloi se Mahogany i kishte shkelur rregullat disa herë këtë vit. Sipas trajnerit, për këtë ekzistojnë rregullat e skuadrës dhe të gjithë duhet t’u binden, dhe kur ato shkelen disa herë, duhet vepruar. Ai shtoi se janë në marrëdhënie të mira dhe se lojtari do të jetë mirë.
Mahogany, 26 vjeç, zgjedhje e raundit të gjashtë të draftit 2024 nga Boston College, kishte startuar gjashtë nga shtatë ndeshjet e para dhe kishte humbur vetëm ndeshjen e javës së dytë kundër Buffalos për një dëmtim në ijë. Sipas Pro Football Focus, ai renditej i 11-ti mes rojeve të NFL me notën 79.6, pa asnjë sack të lejuar në 197 aksione pasimi.
Në ndeshjen me Dolphins, sulmi i Detroitit prodhoi vetëm 270 jarde: Jared Goff përfundoi 17 nga 25 pasime për 170 jarde me një ndërprerje dhe pësoi tre sacks, Jahmyr Gibbs vrapoi 74 jarde dhe shënoi touchdown-in e vetëm të ndeshjes, nga 8 jarde, ndërsa Jake Bates shënoi katër field goals. Mbrojtja e Lions e kufizoi Miamin në 228 jarde pa asnjë touchdown. Lions ishin edhe pa qendrën titullare Cade Mays, i cili mungoi për një dëmtim në kyçin e këmbës.
Ndeshja e radhës për Detroitin është kundër New England Patriots, më 15 nëntor në Mynih, Gjermani.
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