Kerby Joseph nuk luan as në Gjermani, Lions kanë afat deri javën e ardhshme për ta aktivizuar ose e humbin për sezonin
Kerby Joseph nuk do të luajë as në ndeshjen e kësaj fundjave kundër New England Patriots në Gjermani, siç raporton Dave Birkett për Detroit Free Press. Trajneri Dan Campbell e konfirmoi lajmin të martën në intervistën e tij javore në radion 97.1 The Ticket, duke shtyrë edhe më tej pritjen për debutimin sezonal të safety-t All-Pro.
Joseph mbetet në listën physically unable to perform (PUP), ndërsa vazhdon rikuperimin nga problemi me kartilagjin në gju që e ka mbajtur jashtë fushës që nga tetori i kaluar. Ai u kthye në stërvitje më 28 tetor, por Lions kanë afat deri javën e ardhshme për ta aktivizuar në listën prej 53 lojtarësh; përndryshe, ai do të mbetet në PUP për gjithë pjesën e mbetur të sezonit.
Campbell ka ulur pritshmëritë për një rikthim të shpejtë, megjithëse, sipas Detroit Free Press, ai dhe trajneri i safeties Jim O’Neill thanë se Joseph pati një javë të mirë stërvitjeje javën e kaluar.
Ndërkohë, Lions morën të hënën safety-n rezervë Andre Cisco nga Jets, duke e shtuar në një grup që përfshin titullarët Brian Branch dhe Chuck Clark, rezervën Keith Abney dhe lojtarin e skuadrave speciale Christian Izien. Campbell tha se Cisco u jep fleksibilitet mbrojtjes, sepse ka luajtur edhe nickel dhe mund të përdoret në paketat dime në down-in e tretë.
Pas ndeshjes në Gjermani, Lions (6-2) do të luajnë dy ndeshje në pesë ditë: kundër Tampa Bay Buccaneers më 22 nëntor dhe kundër Chicago Bears në Ditën e Falënderimeve. O’Neill tha javën e kaluar se skuadra ende nuk e kishte vendosur si do ta rifuste Joseph në formacion pasi të aktivizohet — një vendim që tani varet nga ajo nëse ai aktivizohet brenda afatit të javës së ardhshme.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.