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NFL

Kerby Joseph nuk luan as në Gjermani, Lions kanë afat deri javën e ardhshme për ta aktivizuar ose e humbin për sezonin

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The Washington Commanders fell to the Detroit Lions 36-27 during Week 2 of the NFL Season from Ford Field, Detroit, MI, September, 18th, 2022. (All-Pro Reels / Joe Glorioso)

Kerby Joseph nuk do të luajë as në ndeshjen e kësaj fundjave kundër New England Patriots në Gjermani, siç raporton Dave Birkett për Detroit Free Press. Trajneri Dan Campbell e konfirmoi lajmin të martën në intervistën e tij javore në radion 97.1 The Ticket, duke shtyrë edhe më tej pritjen për debutimin sezonal të safety-t All-Pro.

Joseph mbetet në listën physically unable to perform (PUP), ndërsa vazhdon rikuperimin nga problemi me kartilagjin në gju që e ka mbajtur jashtë fushës që nga tetori i kaluar. Ai u kthye në stërvitje më 28 tetor, por Lions kanë afat deri javën e ardhshme për ta aktivizuar në listën prej 53 lojtarësh; përndryshe, ai do të mbetet në PUP për gjithë pjesën e mbetur të sezonit.

Campbell ka ulur pritshmëritë për një rikthim të shpejtë, megjithëse, sipas Detroit Free Press, ai dhe trajneri i safeties Jim O’Neill thanë se Joseph pati një javë të mirë stërvitjeje javën e kaluar.

Ndërkohë, Lions morën të hënën safety-n rezervë Andre Cisco nga Jets, duke e shtuar në një grup që përfshin titullarët Brian Branch dhe Chuck Clark, rezervën Keith Abney dhe lojtarin e skuadrave speciale Christian Izien. Campbell tha se Cisco u jep fleksibilitet mbrojtjes, sepse ka luajtur edhe nickel dhe mund të përdoret në paketat dime në down-in e tretë.

Pas ndeshjes në Gjermani, Lions (6-2) do të luajnë dy ndeshje në pesë ditë: kundër Tampa Bay Buccaneers më 22 nëntor dhe kundër Chicago Bears në Ditën e Falënderimeve. O’Neill tha javën e kaluar se skuadra ende nuk e kishte vendosur si do ta rifuste Joseph në formacion pasi të aktivizohet — një vendim që tani varet nga ajo nëse ai aktivizohet brenda afatit të javës së ardhshme.

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