Mamdani sulmon sërish Netanyahun pas takimit me Trumpin: Ai duhet të arrestohet kur të vijë në New York
Pavarësisht një takimi të ngrohtë me Donald Trump në Nju Jork, kryebashkiaku i qytetit, Zohran Mamdani, ka vazhduar të bëjë deklarata të ashpra kundër kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, duke argumentuar se ai duhet të arrestohet gjatë vizitës së tij të ardhshme në qytet për Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së.
Në një intervistë me CNN , Mamdani tha se e konsideron Netanyahun një “kriminel lufte” dhe e fajësoi atë për luftën në Gaza.
“Sa i përket Benjamin Netanyahut, e kam përshkruar atë siç besoj se është, një kriminel lufte dhe arkitektin e një gjenocidi të tmerrshëm ndaj popullit palestinez”, tha ai.
Kryebashkiaku i Nju Jorkut shtoi se kjo çështje u diskutua edhe gjatë takimit të tij me Donald Trump në rezidencën presidenciale të kryebashkiakut, Gracie Mansion.
Mamdani, i cili për muaj të tërë kishte thënë se do ta arrestonte Netanyahun nëse ai do të vizitonte Nju Jorkun, tani ka pranuar se nuk ka autoritet për ta bërë këtë. Ai tha gjithashtu se nuk do të merrte pjesë në protestat e planifikuara kundër pranisë së kryeministrit izraelit në qytet.
Duke iu referuar urdhrit të arrestit të Gjykatës Ndërkombëtare Penale për Netanyahun për krime të dyshuara lufte gjatë luftës në Gaza, Mamdani tha: “Mendoj se kjo është diçka që duhet respektuar, sepse ajo që duam të shohim – dhe kjo është ajo për të cilën folëm sot, është besnikëria ndaj politikës sonë dhe besnikëria ndaj llogaridhënies. Nëse Gjykata Ndërkombëtare Penale e konsideron dikë të denjë për arrestim për shkelje të këtyre ligjeve, atëherë kush jemi ne që të themi se dikush duhet të jetë mbi ta? Unë besoj qartë se të gjithë duhet të mbahen përgjegjës”.
Netanyahu është planifikuar të flasë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së të enjten.
Takimi i Donald Trump me Zohran Mamdani erdhi si një surprizë, pasi të dy burrat më parë kishin qenë në anët e kundërta politike.
Megjithatë, gjatë takimit, të dyja palët diskutuan çështje të tilla si politika e emigracionit dhe një program i madh strehimi prej disa miliardë dollarësh për Nju Jorkun.
Presidenti amerikan u shfaq veçanërisht pozitiv ndaj kryetarit të ri të bashkisë së qytetit.
“Shpresoj se do të jesh një kryetar bashkie i shkëlqyer. Do të jem në gjendje të them se do të jesh një kryetar bashkie i shkëlqyer dhe se ke bërë një fillim të mirë “, i tha Trump Mamdanit gjatë një konference për shtyp.
Nga ana e tij, kryebashkiaku i Nju Jorkut tha: “Ne e vlerësojmë angazhimin e presidentit ndaj qytetit. Të dy kemi folur për qasje dhe bindje shumë të ndryshme, por unë do të vazhdoj të zhvilloj biseda me presidentin dhe, sinqerisht, me këdo që mund t’u ofrojë lehtësim banorëve të këtij qyteti.”
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