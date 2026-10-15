Manipuloi ndeshjet, pezullim 24-vjeçar për tenistin serb
ITIA (Agjencia Ndërkombëtare për Integritetin në Tenis) ka vendosur një sanksion shembullor ndaj Stefan Milicevicit, i cili është përgjegjës për shkelje të rënda të rregullave kundër korrupsionit në tenis. Lojtari serb është pezulluar për 24 vjet dhe është urdhëruar të paguajë një gjobë prej 70,000 dollarësh.
Duke filluar nga 9 tetori – data kur sanksioni hyri në fuqi – Milicevic është përjashtuar plotësisht nga çdo aktivitet që lidhet me ITIA-n. Për më tepër, deri në vitin 2050, atij i ndalohet të marrë pjesë në çdo event të organizuar ose të sanksionuar nga World Tennis, WTA, ATP, turnetë Grand Slam, apo ndonjë federatë kombëtare.
Në deklaratën zyrtare të ITIA-s thuhet: “Milicevic, 29 vjeç – i cili në gusht të vitit 2014 arriti renditjen më të lartë në karrierën e tij, duke u pozicionuar në vendin e 1338-të në botë – u gjet fajtor për manipulimin e gjashtë ndeshjeve, në pesë prej të cilave ai vetë kishte marrë pjesë, si dhe për tentativën për të manipuluar gjashtë ndeshje të tjera gjatë periudhës 2022–2024.”
Deklarata vijon: “Lojtari u akuzua gjithashtu për rekrutimin, ose tentativën për të rekrutuar, profesionistë të tjerë në një rrjet korruptiv që vepronte gjatë së njëjtës periudhë, duke kontribuar kështu në manipulimin e ndeshjeve shtesë.”
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