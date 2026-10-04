Maqedonia pëson humbjen e tretë rresht në Ligën e Kombeve: Skocia fiton 2-0 në Shkup
Golat e Bowie dhe McGinn i dhanë Skocisë fitoren e parë nën drejtimin e Pocognoli-t, ndërsa Maqedonia mbetet pa gol dhe e fundit në grupin B1
Skocia ka marrë një fitore të madhe 2-0 ndaj Maqedonisë së Veriut të shtunën mbrëma në stadiumin “Toshe Proeski” në Shkup, në ndeshjen e Ligës së Kombeve që filloi në orën 20:45, siç shkruan SportSport. Kieron Bowie hapi llogarinë e golave që në minutën e 7-të, ndërsa John McGinn vulosi triumfin me penallti në minutën e 69-të, pasi gjyqtari ndëshkoi prekjen e topit me dorë nga Bojan Miovski.
Sipas raportimit të Derbit, kjo ishte fitorja e parë e Skocisë në këtë fushatë të Ligës së Kombeve dhe e para nën drejtimin e trajnerit të ri Sebastien Pocognoli, i cili pas ndeshjes u shpreh i kënaqur me rezultatin, por theksoi se ekipi i tij duhej të kishte shënuar më shumë gola. Skocia e mbylli ndeshjen me dhjetë lojtarë, pasi Scott McKenna u përjashtua me karton të kuq në minutën e 83-të.
Nga ana tjetër, trajneri i Maqedonisë së Veriut, Goce Sedloski, e cilësoi këtë një humbje të rëndë, duke deklaruar se nuk është mësuar me disfata të tilla, raporton SportSport.
Me këtë rezultat, Maqedonia e Veriut mbetet pa asnjë gol të shënuar pas tre ndeshjeve në grupin B1 të Ligës B — më parë u mund 0-3 nga Zvicra dhe 0-2 nga Sllovenia — dhe renditet e fundit pas Zvicrës, Sllovenisë dhe Skocisë.
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