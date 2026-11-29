Monika Zajkova rizgjidhet kryetare e LDP-së, kërkon verifikimin e pasurisë së funksionarëve
Në asamblenë e nëntë zgjedhore, me mbi 400 delegatë, Zajkova nisi mandatin e dytë në krye të partisë liberale-demokrate
Monika Zajkova u rizgjodh kryetare e Partisë Liberale Demokratike (LDP), duke nisur mandatin e dytë në krye të partisë, siç njofton portali 24.mk. Rizgjedhja e saj u bë në asamblenë e nëntë zgjedhore të partisë, ku morën pjesë mbi 400 delegatë dhe të ftuar, sipas 360 Stepeni.
Në fjalën e saj para asamblesë, Zajkova kërkoi që të verifikohet origjina e pasurisë së të gjithë funksionarëve të zgjedhur dhe të emëruar, që nga pavarësia e vendit e deri më sot. Ajo propozoi të përcaktohet se çfarë pasurie kishin funksionarët para se të merrnin detyrën, çfarë kanë fituar më pas dhe nëse kjo përputhet me të ardhurat e tyre të ligjshme.
Sipas Zajkovës, kontrollet duhet të bëhen sipas rregullave të qarta ligjore, pa selektivitet, duke përfshirë edhe funksionarët e LDP-së. Kërkesa e saj, siç njofton 24.mk, synon të sqarojë nëse pasuria e fituar gjatë ushtrimit të funksionit përputhet me të ardhurat e deklaruara ligjërisht.
Rizgjedhjen e Zajkovës e përshëndetën eurodeputetë të Aleancës së Liberalëve dhe Demokratëve për Europën, të cilët theksuan perspektivën europiane të Maqedonisë së Veriut. Zajkova njoftoi gjithashtu se partia do të kërkojë që subvencioni për shujtën e studentëve të përafrohet me koston e jetesës, si dhe mbështetje për sipërmarrjen e të rinjve.
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