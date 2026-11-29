Dy punonjës të Higjienës Komunale në Shkup sulmohen fizikisht nga një grup personash
Dy punonjës të Higjienës Komunale në Shkup janë sulmuar fizikisht në orët e para pas mesnatës nga një grup personash ende të paidentifikuar. Të dëmtuarit thonë se sulmuesit janë prezantuar si anëtarë të tifo-grupit "Komitët", ndërsa zv.ministri i Brendshëm Astrit Iseni paralajmëron dyshime serioze për motive etnike.
Dy punonjës të Higjienës Komunale në Shkup janë sulmuar fizikisht në orët e para pas mesnatës nga një grup personash ende të panjohur për policinë, njofton Alsat.
Sipas të dëmtuarve, personat që i kanë sulmuar janë prezantuar si anëtarë të tifo-grupit “Komitët”. Të dy punonjësit sulmin e kanë denoncuar në stacionin policor në Karposh.
Zëvendësministri i Punëve të Brendshme, Astrit Iseni, në një postim në Facebook thekson se ekzistojnë dyshime serioze që sulmi të ketë motive etnike.
“Të gjitha kapacitetet e nevojshme policore dhe hetimore do të angazhohen për identifikimin e autorëve dhe zbardhjen e plotë të rrethanave. Çdo person që rezulton të ketë marrë pjesë në këtë sulm do të mbajë përgjegjësi para ligjit”, thekson Iseni në postimin e tij.
Deri më tani policia nuk ka njoftuar për persona të identifikuar apo të ndaluar në lidhje me sulmin.
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